Interior estudiará "caso a caso" el acceso a la prueba médica de los opositores afectados por el accidente de Adamuz

En los dos trenes que descarrilaron en Adamuz, un siniestro causado, como principal hipótesis por una fractura de la vía, viajaban mucho más que pasajeros; vidas, proyectos, familias... A bordo iban ilusiones, nervios contenidos tras meses -y en muchos casos- años de estudio. La esperanza de una vida distinta. El accidente ferroviario, una de las mayores catástrofes ferroviarias de la historia reciente de España, ha dejado 45 personas fallecidas, 27 de ellas de la provincia de Huelva, y ha golpeado de lleno a un colectivo que regresaba a casa tras jugarse su futuro en un examen decisivo: el de los opositores.

El convoy Alvia que había partido de Atocha con destino a Huelva transportaba a 189 personas. Entre ellas viajaban numerosos opositores a Instituciones Penitenciarias, familiares que los acompañaban y preparadores. Todos volvían de Madrid tras examinarse, el domingo 18 de enero, de la primera prueba del proceso selectivo para acceder a una plaza fija como ayudante de prisiones. Un examen largo y exigente, dividido en dos partes: un test de 120 preguntas y, tras un breve descanso, la resolución de supuestos prácticos. El perfil del opositor que viajaba en ese tren es diverso: jóvenes recién titulados y personas cercanas a los 50 años que, tras décadas de precariedad y de falta de oportunidades en Huelva, aspiraban por fin a una estabilidad laboral.

Entre quienes acompañaban a los alumnos se encontraban dos preparadores muy conocidos en la provincia: Andrés Gallardo, natural de Lepe, y Ricardo Chamorro, de Huelva capital. Ambos perdieron la vida en el accidente. Su fallecimiento ha dejado una herida profunda en el ámbito de la preparación de oposiciones y entre decenas de alumnos que habían confiado en ellos para alcanzar una oportunidad largamente esperada. Perdieron la vida los opositores José María Martín y Eduardo Domínguez, ambos vecinos del muncipio de Gibraleón, y Rafael Milán, que viajó a Madrid acompañado de su mujer.

Una prueba médica en febrero, también en Madrid

Si se supera el corte de esta primera prueba, en un plazo de dos o tres semanas los aspirantes deben realizar el último ejercicio del proceso: la prueba médica, que de nuevo se celebra en Madrid. Una cita que, tras la tragedia, se ha convertido en una fuente de incertidumbre para quienes sufren lesiones, necesitan tiempo de recuperación o han perdido toda documentación oficial en el accidente. Cada caso es distinto.

Fuentes del Ministerio del Interior trasladan un mensaje de flexibilidad. "Instituciones Penitenciarias estudiará cada caso individualmente y se adecuará a las distintas circunstancias de los opositores, en función de los tiempos de recuperación de los afectados, para que este trágico accidente no les suponga una preocupación adicional y puedan completar el proceso selectivo con todas las garantías", explican a El Correo de Andalucía.

Hay opositores, pasajeros del Alvia siniestrado, que han sobrevivido que se recuperan de las lesiones que le ha dejado el accidente

Uno de los centros más afectados es la academia Aula Penitenciaria de Huelva, de Opocenter, con más de quince años de trayectoria. Uno de sus responsables, Santiago Granado, había preparado para este examen a unos 30 alumnos. "Lo primero que piensan es que han salvado la vida", señala Granado, pero en este estado en el que se encuentran "hay mucha preocupación de los alumnos por muchas razones". Por ejemplo, muchos de ellos han perdido la ficha que se entrega tras el examen, donde podían comprobar cómo habría quedado su calificación.

"A esto se suma las secuelas físicas y los tiempos de recuperación que necesitan, diferentes en cada caso", explica. "Tenemos una alumna, Elena, que sigue recuperándose en el hospital con una fractura de pelvis", una de las cientos de heridos que fue evacuada desde el lugar del siniestro por los servicios de emergencias.

Granado fue una de las primeras personas en conocer la magnitud de la tragedia. Una de sus alumnas, Rocío, le llamó por error cuando intentaba avisar a un familiar del accidente. "Cuando cogí el teléfono pensé que lo que me iba a contar era cómo le había salido el examen, las preguntas que habían caído…". Al otro lado, nerviosismo y confusión. "Lola, otras de las alumnas, tomó el teléfono y le explicó lo ocurrido mientras intentaban localizar a Elena", cuenta Granado sobre unos minutos de desconcierto y angustia para todos.

En tiempos de descentralización, no tiene sentido que 16.000 personas tengan que acudir a Madrid a presentarse a un examen de acceso a la función pública, con el coste, tiempo y esfuerzo que implica". Santiago Granado — Preparador de oposiciones en Aula Penitenciaria Opocenter Huelva

El preparador introduce además una reflexión que, a su juicio, merece un debate más amplio: "En tiempos de descentralización, no tiene sentido que 16.000 personas tengan que acudir a Madrid a presentarse a un examen de acceso a la función pública, con el añadido de tiempo, coste y esfuerzo que implica".

Aquel tren iba lleno de ilusión por un futuro que se ha segado de raíz para 45 personas y sus familias.