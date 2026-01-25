Nuevo golpe de suerte en Andalucía: el Sueldazo de la ONCE deja dos millones
El premio más cuantioso se ha quedado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera
A. R. C.
Un nuevo millonario en Andalucía gracias al Sueldazo de la ONCE. El sorteo celebrado este sábado, 24 de enero, ha dejado más de 1,6 millones de euros en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde ha recaído el premio principal de este juego.
Según ha informado la ONCE, el agraciado recibirá 300.000 euros al contado y un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que convierte este premio en uno de los más destacados repartidos recientemente en Andalucía. Además, el sorteo de este sábado ha dejado nueve premios adicionales de 20.000 euros, elevando la cuantía total repartida en la localidad gaditana hasta los 1.680.000 euros.
La fortuna llegó de la mano de Jesús Álvarez, vendedor de la ONCE desde hace apenas tres meses, que distribuyó los cupones premiados desde su punto de venta situado frente a la Caja Rural de Arcos. El vendedor ha reconocido sentirse "en shock" tras conocer el resultado y ha celebrado haber repartido la suerte entre sus clientes habituales.
El sorteo, dedicado a la bioquímica Margarita Salas dentro de la serie Mujeres y Ciencia, también ha dejado premios en otros puntos de Andalucía, con 100.000 euros en Jaén, 40.000 en Úbeda, y 20.000 euros tanto en Sevilla capital como en Torremolinos (Málaga). En total, la ONCE ha repartido cerca de dos millones de euros en Andalucía, consolidando al Sueldazo como uno de los sorteos que más millonarios deja en la comunidad.
