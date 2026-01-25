Temporal en Andalucía: viento, nieve y avisos activos por la borrasca Ingrid

El paso de la borrasca Ingrid por Andalucía ha dejado este domingo más de 70 incidencias gestionadas por el servicio de emergencias 112, la mayoría relacionadas con el fuerte viento, que ha concentrado cerca de medio centenar de avisos a lo largo de la jornada.

Las rachas más intensas se han registrado en la provincia de Almería, donde se han contabilizado más de una veintena de avisos por la caída de árboles, ramas, farolas y tendidos eléctricos. Municipios como Adra, Vélez-Rubio, El Ejido o Roquetas de Mar se han visto afectados por estos episodios, aunque no se han producido daños personales.

En la provincia de Jaén, el viento ha provocado una quincena de incidencias, entre ellas la caída de placas solares de una vivienda y el derrumbe parcial del muro de una casa abandonada, ambos sucesos en la capital. Tampoco en este caso se han registrado heridos.

Granada ha sido otra de las provincias afectadas por la borrasca, con desprendimientos de piedras y pequeñas laderas en carreteras de municipios como Huétor de Santillán o Pinos Genil. Además, se han atendido avisos por la caída de ramas, elementos de fachadas y tendidos eléctricos en localidades como Baza, Zújar o Montefrío.

Carreteras cortadas por nieve

La nieve también ha generado complicaciones en la red viaria andaluza, especialmente en zonas de montaña. Permanecen cortadas varias carreteras de la red secundaria, entre ellas la A-337 en el Puerto de la Ragua, la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada, así como la AL-5405, que conecta Granada y Almería.

En otras vías afectadas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para poder circular.

En el resto de provincias andaluzas se han registrado incidencias de menor entidad, principalmente por la caída de tejas, señales, ramas o mobiliario urbano, sin consecuencias personales.

Avisos activos y previsión para el lunes

La situación meteorológica sigue siendo adversa en buena parte de la comunidad. Este domingo continúa activo el aviso naranja por viento en el Valle del Almanzora y Los Vélez, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, así como el aviso naranja por fenómenos costeros en el Levante, Poniente y Capital de Almería, con viento del este de fuerza 8 y olas de hasta cinco metros.

Además, permanece el aviso amarillo por viento en el resto de comarcas almerienses y en Granada, así como por lluvias en zonas de la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, Cazorla y Segura, Grazalema y otros puntos del litoral andaluz por mala mar.

Para este lunes, se mantendrán los avisos naranjas por fenómenos costeros en Almería y la Costa de Granada, mientras que el aviso amarillo por viento y mala mar se extenderá a varias comarcas del litoral andaluz.

Recomendaciones ante el temporal

Las autoridades insisten en extremar la precaución mientras persistan los avisos meteorológicos. Se recomienda asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan caer a la vía pública y evitar transitar cerca de cornisas, árboles o edificios en mal estado.

En zonas costeras, se aconseja alejarse de playas y áreas expuestas al oleaje, y en carretera, limitar los desplazamientos y mantenerse informado del estado de las vías.

Ante la previsión de nevadas, se recuerda la importancia de llevar ropa adecuada, revisar el estado de las viviendas y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de emergencia, el teléfono 112 permanece operativo las 24 horas.