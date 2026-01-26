Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos

Los 45.000 funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía podrán solicitar en torno al mes de abril la subida salarial asociada a los nuevos complementos de evaluación del desempeño y movilidad horizontal que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, Csif, ISA y SAF han suscrito este lunes el acuerdo que permite este proceso que debe ahora ser tramitado a través de un decreto. El objetivo es que esté listo en este primer cuatrimestre del año.

"Es un buen día para los funcionarios. Hemos logrado otro avance histórico con diálogo social y consenso que resuelve una deuda pendiente", resumió Moreno tras la firma de un acuerdo que supone un desarrollo del pacto acordado en diciembre de 2025 para una reforma completa de la función pública andaluza. En este primer paso se regulan la evaluación del desempeño y la movilidad horizontal para los 45.000 funcionarios de la Administración General. Posteriormente, a través del VII convenio , se debe trasladar este mismo modelo al personal laboral. Y quedará entonces sólo el personal vinculado a los entes instrumentales de la administración pública.

En total este acuerdo supondrá un desembolso extra para la Junta de Andalucía de 250 millones de euros durante el periodo de aplicación del mismo. Está previsto que arranque este año 2026 y que se extienda hasta el ejercicio 2030 de forma progresiva. "Con esto vamos a conseguir mejorar, cuidar e incentivar a los empleados públicos que son el corazón del sistema", apuntó el presidente andaluz. Todos los sindicatos, en sus intervenciones, destacaron el espacio de "consenso y diálogo" abierto con la Junta de Andalucía en torno a la equiparación salarial y la promoción interna de los trabajadores públicos.

Así se regulará la carrera horizontal

La carrera horizontal se regula en el acuerdo como "el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional a través del ascenso en un sistema de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo". Para ello, cada funcionario (con plaza fijada o interino) tendrá que solicitarlo. Y para ello se articularán dos convocatorias al año. La primera en abril de 2026, que se resolverá como muy tarde el 31 de agosto. Y la segunda en octubre, que se debe definir como máximo el 31 de enero.

Se fijan seis tramos. Para los tramos I y II se exigen tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y 6 años para el tramo VI. En función del cuerpo, la cuantía del complemento de carrera acordado para los funcionarios en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1.

Este complemento se consolida una vez alcanzado aunque se pase a un siguiente tramo. De esta forma cuando se pase de nivel se cobrará el complemento del asignado más el anterior. Con base este modelo de cálculo, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E, 3.417,86 euros en el C2, 4.290 euros en el C1, 5.148 euros en el grupo B, 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1 lo que le permite avanzar en su carrera sin necesidad cambiar de puesto de trabajo.

Los nuevos cobros se aplicarán por fases. De esta forma, los funcionarios que cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del complemento correspondiente al tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del tramo III y el 60% de la cuantía correspondiente al tramo IV. Y en 2029 ya estarán implementados en su totalidad los complementos de carrera profesional correspondientes a los tramos I al IV.

Así se regulará el sistema de evaluación del desempeño a partir de 2029

El modelo de evaluación del desempeño sustituye al complemento de productividad que ya existía en la Administración autonómica. Se implantará de forma progresiva entre los años 2029 y 2030 una vez que se hayan definido los distintos sistemas de evaluación del desempeño que implican un análisis del cumplimiento de objetivos individuales y colectivos por parte de cada funcionarios. Del resultado de este trabajo derivará la mejora económica o incluso apercibimientos y sanciones como ser apartado de un puesto de trabajo.

Cuando esté sistema esté a pleno rendimiento el complemento de evaluación del desempeño podrá suponer un incremento retributivo de 1.257,56 euros anuales para los funcionarios del grupo E que obtengan una valoración positiva; 1.471,36 euros para los del grupo C1; 2.337 euros para los del C2; 2.648,59 euros anuales en el grupo B; 3.009,66 euros en el A2; y 4.000 euros para los funcionarios del grupo A1.

Este complemento es compatible con el de la carrera horizontal de forma que las mejoras salariales se pueden sumar. De esta forma, el importe máximo del que se podrá beneficiar un funcionario será aquel del grupo A1 con el nivel máximo de antigüedad y una valoración positiva en la evaluación del desempeño: casi 15.000 euros.

En ningún caso, según subraya la Consejería de Función Pública "pueden suponer una pérdida retributiva ni afectar negativamente al complemento específico ni al de destino actuales o de los que sustituyan en el futuro".