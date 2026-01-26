Carnaval de Cádiz
Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la chirigota del Molina y la comparsa de Manuel Cornejo en el Falla? Orden de actuación de hoy 26 de enero
La chirigota del Molina y el Melli y la del Cascana componen una noche en la que también sobresalen las comparsas de Manuel Cornejo, la de los hermanos Santander y una de nueva creación con Julián y Javi el Loco
La noche de este 26 de enero viene con un buen cartel de coplas. En chirigotas actúan la del Cascana y la que sacan el Molina y el Melli del Puerto, que lograron pasar a la Gran Final en años anteriores con Amo escuchá, chirigota callejera o La callejera invisible. Y en comparsas, este día de preliminares les toca estrenar repertorio a la de Manuel Cornejo, la de los hermanos Santander y el propio Cornejo y a una de reciente creación con caras tan conocidas en la modalidad como Julián Delgado o Javi el Loco.
Orden de actuación
20:00. Coro Al garete. Alberto Pulido, Manuel Jesús Picardo y José Carlos Armario son los encargados de elaborar el repertorio de este coro gaditano. El año pasado, con Asignatura pendiente, se quedaron en preliminares.
20:40. Comparsa La carne vale. Entre las filas de esta comparsa gaditana de nueva creación hay muchas caras conocidas del carnaval: desde Javi el Loco a Julián Delgado o Queco Trinidad, que ejerce las labores de director de la agrupación.
21:20. Chirigota L@s quince en las algas. El Cascana regresa al Concurso después de no lograr el pase a cuartos de final en el COAC 2025 con Vuelvo de gira con Bob Dylan. La poca vergüenza y el gaditanismo están más que garantizados.
22:00. Comparsa Los invisibles. Manuel Cornejo regresa al Falla tras ser semifinalista el pasado Concurso con Los poderosos. Una agrupación que confirmó de igual forma las buenas sensaciones de comparsas anteriores como Cádiz de mi alma y La alegría de Cádiz.
22:40. Comparsa La biblioteca. Manuel Cornejo también forma parte junto a Manolín Santander de la autoría de una comparsa que en este caso dirige Palmira Santander. El año pasado fueron cuartofinalistas con La majadería.
23:20. Chirigota Los que la tienen de mármol. Los Pimpinelas de la plaza Fragela no consiguió el pase a semifinales en el COAC 2025. Para este año, el Molina y el Melli del Puerto presentan una nueva chirigota con la que esperan estar en los puestos más altos de la modalidad.
00:00. Comparsa La conexión. Desde Puerto Real llega esta comparsa con autoría de Ale de Huelva, Margarita Pérez, Felipe Marín, Andrés López y Antonio José Toledo.
