Andalucía bate récords de inversión extranjera: crece más de un 70% con respecto a 2024

La inversión de capital extranjero se ha multiplicado en Andalucía. La comunidad bate récords después de que en solo los nueve primeros meses de 2025 las inversiones crecieran en 253,8 millones de euros con respecto al total de 2024, el segundo mejor dato de la serie histórica. Este crecimiento se produce de forma sostenida desde hace años y la Junta puntualiza que, desde 2019 se han capado más de 6.000 euros de inversión extranjera.

En 2024 el capital extranjero supuso un total de 837 millones de euros, solo por detrás de 2022, cuando se consiguió superar los 1.200 millones. Esta cifra, sin embargo, ha quedado muy por debajo de los últimos datos conocidos de 2025, aunque las cifras solo llegan al mes de septiembre, cuando se alcanzaron los 1.090,8 millones de euros. De hecho, si se mira también a los nueve primeros meses del 2024, el crecimiento es de un 76,8%.

Desde San Telmo confirman a El Correo de Andalucía que "no se trata de un pico puntual ni de una operación aislada, sino de una tendencia que se ha mantenido". Además, puntualizan que "incluso en los años más inciertos", afectados por la pandemia, inflación, crisis energética y tensiones geopolíticas, esta línea de crecimiento no ha variado. Desde la Junta insisten además en que se produce desde 2019.

Datos récords en sectores fundamentales

Según los datos que maneja la Junta de Andalucía, los datos de 2025 suponen ya el máximo registrado en un periodo enero-septiembre desde 2010 en el territorio. Esta situación viene impulsada por una reducción de la desinversión. Es decir, no solo aterrizan nuevas inversiones a la comunidad, sino que las llegan permanecen. Así, en 2024 las desinversiones extranjeras se redujeron más de un 20% respecto al año anterior.

Estas inversiones proceden principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y algunos países del norte de Europa. Economías con múltiples alternativas de localización que muestran cómo Andalucía ha ganado visibilidad en el mercado internacional. En cuanto a sectores, destacan la energía renovable, la industria auxiliar y algunos servicios empresariales, una diversidad que, para San Telmo, explica el crecimiento.

Para fomentar que esta tendencia de permanencia se mantenga. Para conseguirlo ha sido fundamental la creación de Andalucía Trade, que impulsa las empresas andaluzas en el extranjero y viceversa. Así ejerce de ventanilla única. Además, la Junta destaca la Unidad Aceleradora de Proyectos, que ejerce de "interlocutor privilegiado entre inversores y administración" y su equipo de projects managers que fomentan las oportunidades.

Proyección a medio plazo

Por el momento, el 87% de las empresas que han invertido en la comunidad prevé mantener o incluso aumentar su apuesta por Andalucía. "El inversor busca certidumbre y agilidad más que ayudas puntuales", sostienen desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Por ello, desde la Junta defienden su estrategia de bajadas de impuestos, la reducción de trabas burocráticas y el impuso a la digitalización.

Pese a las buenas cifras, las empresas que se instalan en el territorio andaluz reconocen dificultades persistentes. Según el Barómetro de Clima de Negocios en Andalucía, la inversión extranjera la falta de disponibilidad de personal cualificado o las trabas en algunos trámites locales. Situaciones que han mejorado en los últimos años pero que, según ponen sobre la mesa estos datos, no desaparecen.

Ahora la Junta mira al futuro. El objetivo a medio plazo del equipo que dirige el presidente Juanma Moreno es orientar estas inversiones a sectores estratégicos de la comunidad. Eso sí, la evolución en un futuro próximo dependerá tanto de la evolución internacional, como de las políticas autonómicas, que debe captar el flujo de capital que busca nuevos destinos impulsados por las dinámicas externas.