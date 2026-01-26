La borrasca Joseph irrumpe en Andalucía: alertas este martes por lluvia, viento y oleaje en las ocho provincias
El frente barrerá Andalucía de oeste a este y dejará precipitaciones localmente fuertes, además de viento intenso y mala mar
Tras Ingrid llega la borrasca de gran impacto Joseph y sus diversos frentes, nombrada por el servicio meteorológico portugués, que será la protagonista del inicio de la semana en Andalucía y pondrá en alerta amarilla y naranja a las ocho provincias andaluzas este martes por lluvia, viento y temporal marítimo dependiendo de las zonas, según informa Aemet.
Cuáles serán las provincias andaluzas más afectadas
Sevilla abrirá la jornada con avisos amarillos por viento y lluvias entre las 03.00 y las 18.00 horas, dentro del episodio de borrasca que afectará a toda Andalucía. En total, las ocho provincias estarán bajo alertas amarillas y naranjas de distinto tipo, según el riesgo previsto por lluvia, viento y fenómenos costeros.
Almería tendrá aviso amarillo por viento y por oleaje, que subirá a naranja en el litoral de 04.00 a 18.00 horas. Cádiz, Granada y Huelva mantendrán avisos amarillos por lluvias, viento y oleaje durante las 24 horas; Córdoba activará el amarillo por viento de 06.00 a 18.00; Jaén, por lluvias y viento de 06.00 a 22.00; y Málaga, por lluvias, viento y oleaje de 04.00 a 24.00 horas.
La previsión general del tiempo en Andalucía este martes es de cielos muy nubosos con lluvias moderadas generalizadas, extendiéndose de oeste a este, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas se presentan sin cambios, salvo en el litoral almeriense, donde los descensos pueden ser localmente notables. Habrá vientos moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.
