Así fue el colapso de la carretera de Sierra Nevada por la nieve: "Creímos que nos teníamos que quedar a dormir allí"

El domingo fue toda una odisea salir de Sierra Nevada (Granada). Las nevadas, más intensas de lo previsto pese a las alertas activadas, provocaron el colapso de la A-395, donde decenas de vehículos quedaron parados por la acumulación de nieve y la presencia de coches sin el equipamiento adecuado, especialmente sin cadenas.

En el mejor de los casos, los conductores pasaron al menos tres horas atrapados en la vía. Según relatan personas que vivieron el atasco, hubo tramos de hasta una hora sin avanzar, mientras algunos aprovechaban para salir a jugar con bolas de nieve; una escena marcada por coches y autobuses atascados y patinando al intentar subir o bajar por la carretera.

Intenso operativo para retirar la nieve

El Ayuntamiento de Monachil (Granada), municipio donde se ubica la estación de esquí de Sierra Nevada, mantiene este lunes un intenso operativo para retirar la nieve acumulada en calles y accesos, con el objetivo de liberar los vehículos atrapados tras el temporal registrado este pasado domingo.

La gran acumulación de nieve, sumada a la afluencia de visitantes y al hecho de que numerosos vehículos no fueran equipados con cadenas favoreció que la A-395 quedara "colapsada" durante horas este pasado domingo ante la dificultad para pasar de las máquinas quitanieve.

El alcalde de Monachil, José Morales, relata a Europa Press que al no poder descender por la A-395 la urbanización de Pradollano también "colapsó" y hubo visitantes que han tenido que pasar la noche en alojamientos de la estación.

"Nevó mucho y había mucha afluencia de personas y lógicamente se quedaron coches atrapados", "no paramos de trabajar para liberar todas las vías", ha explicado Morales.

El Ayuntamiento cuenta con un servicio de quitanieves que gestiona a través de empresa externa, la cual opera en el terreno desde hace tiempo y a la que se han sumado refuerzos municipales y de la Policía Local.

"Las vías están prácticamente limpias, puede que quede algún edificio donde los vehículos no puedan salir todavía de las cocheras pero es inminente que puedan hacerlo", ha narrado el regidor en torno a las cuatro de la tarde, tras las intensas horas de trabajo que se han vivido este lunes.

Llamada a la reflexión tras el colapso

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han llamado a la "reflexión" a todas las partes implicadas tras el "colapso" registrado este pasado domingo en la carretera A-395 que da acceso al recinto invernal.

La acumulación de nieve y la afluencia de turismos sin cadenas propició que numerosos coches quedaran atrapados en la vía durante horas, sin que tampoco pudieran salir los que se encontraban aparcados en la urbanización de Pradollano.

"Colapsó la carretera de acceso, la urbanización quedó bloqueada y se hizo el caos", relata a Europa Press el presidente de los empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez, quien llama a "seguir trabajando" para evitar que vuelva a suceder algo así esta temporada.

Los vehículos estuvieron parados de dos a seis horas en la vía y todo comenzó a gestarse a partir del mediodía, cuando los visitantes del fin de semana empezaron a movilizarse para marcharse.

"No había información, hubo un momento en que creímos que nos teníamos que quedar a dormir allí, había gente que se quedó sin batería, sin gasolina y los coches cada vez se enterraban más en nieve, fue un caos", relata a Europa Press uno de los afectados.

Los empresarios se muestran conscientes de que tanto las Administraciones competentes como los cuerpos y fuerzas de Seguridad actuaron en la medida de sus posibilidades para dar respuesta a lo ocurrido, pero llaman a sumar esfuerzos en planes de prevención que se adelanten a esta clase de situaciones; evitando por ejemplo que en previsión de mal tiempo los vehículos puedan acceder sin cadenas.

El colectivo ha destacado asimismo la importante labor que está desarrollando el retén de Bomberos de la estación tras el incendio registrado en el bajo de un hotel y en unos apartamentos que fueron sofocados por este operativo durante el fin de semana.