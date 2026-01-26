Los premios Chaves Nogales, ante el reto de la inteligencia artificial: "El periodismo no tiene que hibridar con la IA, tiene que embridarla"

Cien 100 trabajos procedentes de diez países. El jurado de la quinta edición de los Premios Chaves Nogales, convocado por la Diputación de Sevilla y la Asociación de la Prensa (APS), ha tenido que hacer una criba importante para distinguir los mejores trabajos que se han presentado este año en las distintas categorías, cada una de ellas dotada con 6.000 euros. Este lunes, en un gala celebrada en el CaixaFórum de Sevillla, se entregan en Sevilla los Premios Internacionales de Periodismo Manuel Chaves Nogales que reconocen trabajos de excelencia en Prensa, Radio, Audiovisual y Fotografía, además de conceder una mención especial.

Una ceremonia en la que en los distintos discursos ha estado muy presente la necesidad de un periodismo honesto y despierto ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA). El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha subrayado que "el periodismo no tiene que hibridar con la IA, sino que tiene que embridar a la IA. Tiene que poner a la IA al servicio de la información y de la democracia, una democracia que, además, es la única forma de gobierno que permite un periodismo libre".

Asimismo, sobre la reciente cobertura periodística del accidente de Adamuz, Rafael Rodríguez, presidente de la APS, ha criticado que, frente a los "periodistas y medios que han hecho, que están haciendo, un excelente periodismo" hay otros periodistas "que nos duelen y avergüenzan a todos, porque han sido, y son, máquinas repugnantes de fabricar desinformación, mentiras y bulos". "Solo consideran que es una situación propicia para crear las condiciones que fracturen la convivencia colectiva, para esparcir sus mensajes de odio y para erosionar los pilares de una sociedad democrática", ha criticado. "La mentira, hoy en día, es un negocio. Es un negocio económico, que da mucho dinero en redes, plataformas e Inteligencia Artificial, y es un negocio político e ideológico para alienar las mentes de la ciudadanía a favor de sus intereses espurios". Pero, con todo, ha destacado que "los buenos periodistas, pese a las precariedades y laborales, son mucho más que los malos".

En su discurso, Antony Jones, nieto del autor de A sangre y fuego que ha vivido este 2025 un auténtico tsunami editorial, ha defendido, como desacto Kapuściński, que "el deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia" y ha destacado la importancia de profesionales "honestos e íntegros", como lo son los reconocidos en estos galardones.

La contaminación de la industria de la moda y los escoltas con los objetivos de ETA

Los periodistas Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez Blanco y Beatriz Lecumberri (El País/Planeta Futuro) han sido los ganadores del premio en la categoría de Prensa por el reportaje ¿A dónde va el pantalón que tiramos a un contenedor de ropa usada?, un trabajo que analiza el recorrido global de la ropa usada y el impacto ambiental, social, político y cultural de la moda barata. El jurado ha destacado el carácter innovador y colaborativo del reportaje, apoyado en datos y fuentes internacionales, así como su capacidad para revelar los mecanismos de contaminación, explotación laboral y neocolonialismo asociados al reciclaje textil. La categoría de Prensa cuenta también con una mención especial para el periodista Agus Morales (Revista 5W) por su serie La libreta siria.

En Radio, el Premio Chaves Nogales ha recaído en Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva (ABC) por la serie de pódcast Escoltas: la sombra que me protegía de ETA. El jurado ha valorado especialmente el cuidado guion, la narración innovadora y el diseño sonoro de este trabajo, que reconstruye el papel de los escoltas durante los años de mayor actividad de la banda terrorista ETA y aborda, además, la reconversión profesional de este colectivo tras el final del terrorismo. A través de testimonios en primera persona, la serie combina información y emoción para trasladar al oyente una etapa clave de la historia reciente de España.

En la categoría Audiovisual, el galardón ha sido para Sara Mosleh y David Sieira por El otro frente: Cisjordania, una serie producida por RTVE Noticias y emitida en RTVE Play y el Canal 24 horas. Dividida en tres capítulos, la serie ofrece una mirada en profundidad sobre la ocupación de Cisjordania desde la perspectiva tanto de colonos judíos como de la población palestina. El jurado ha subrayado el rigor documental, la calidad narrativa y el equilibrio del guion, así como su capacidad para contextualizar un conflicto complejo y ofrecer una visión crítica y clarificadora de la situación sobre el terreno.

El Premio Chaves Nogales de Fotografía ha sido otorgado a Mathías Rodríguez por su serie València: cicatrices de la DANA, difundida por la Agencia Catalana de Noticias. El jurado ha destacado la fuerza visual de unas imágenes que retratan las consecuencias de la tragedia provocada por la DANA en Valencia, poniendo el foco en la solidaridad ciudadana y en las huellas que deja una naturaleza desatada, con el barro como elemento dominante de una secuencia dramática y universal.

La mención especial en Prensa ha recaído en Agus Morales por La libreta siria, una serie de cinco reportajes publicada en la revista 5W. El jurado ha definido el trabajo como un relato minucioso y rigurosamente documentado sobre la maquinaria del terror del régimen de Bashar al Asad, construido a partir de las voces de sus víctimas y centrado en la dignidad del pueblo sirio. El jurado ha valorado el riesgo asumido, la calidad narrativa y el seguimiento de las historias en un contexto de extrema complejidad y volatilidad.

El jurado del V Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales ha estado compuesto por Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla, por delegación del presidente de la institución; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Charo Ramos, colaboradora de El Correo de Andalucía, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, y Ángela Herrera, esta como miembro del gabinete de Comunicación de la Diputación; y los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.