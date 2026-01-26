Billetes a 15 euros: Renfe ofrece viajes de AVE Sevilla-Madrid en febrero con la incertidumbre de si los trenes saldrán

Renfe mantiene a la venta billetes de Alta Velocidad desde 15 euros para viajar después del 2 de febrero, pese a que todavía no está garantizado que la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía esté plenamente restablecida en esa fecha tras el grave accidente registrado en Adamuz.

En su plataforma de venta, la operadora continúa ofertando trayectos en AVE y Avlo a precios que van desde los 15 euros para fechas posteriores al 2 de febrero, el día que inicialmente se había fijado como referencia para la recuperación del servicio. Sin embargo, el propio Ministerio de Transportes ha reconocido que ese plazo podría no cumplirse.

El ministro Óscar Puente ha admitido que la reapertura de la línea sigue en el aire y dependerá de que se autorice el acceso a la infraestructura dañada para acometer las reparaciones necesarias. "Estamos esperando que tengamos el permiso para entrar en la parte de vía que hay que reponer. En función de eso veremos si llegamos al día 2 o un poco más", señaló en una entrevista en Las Mañanas de TVE.

Precios de billetes de Renfe para el mes de febrero publicados en su página web / Renfe

Mientras persisten las dudas sobre la fecha exacta de restablecimiento de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Renfe ha diseñado un plan alternativo de transporte que combina trayectos en tren y autobús. Esta solución, pensada para garantizar la movilidad de los viajeros con desplazamientos imprescindibles, supone un incremento notable de los tiempos de viaje.

Aun así, la compañía sigue comercializando billetes de Alta Velocidad como si el servicio pudiera operar con normalidad en los próximos días, lo que genera incertidumbre entre los usuarios que ya están planificando viajes para febrero. Por el momento, no hay confirmación oficial de que la conexión ferroviaria esté operativa en la fecha para la que se están vendiendo los billetes, a la espera de la evolución de las obras y de las autorizaciones técnicas necesarias.

Ouigo también vende billetes

Al igual que Renfe, otra de las compañías que operan la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Ouigo, ya tiene puesto los precios de sus billetes desde el 2 de febrero, sin que permita la posibilidad de compra para días anteriores.

Precios para los trenes entre Andalucía y Madrid en la web de Ouigo / Ouigo

Sin servicio de Iryo

Por su parte, la compañía operadora del otro tren accidentado en Adamuz, Iryo, ha optado por cancelar todos sus servicios de Alta Velocidad en el Corredor Sur, al confirmar que no existe previsión de reanudación del tráfico ferroviario tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero. La operadora ha suspendido todos los trayectos con origen en Madrid-Atocha y destino al sur del país, a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad en la infraestructura.

Según ha comunicado la empresa, todos los billetes afectados serán cancelados y reembolsados de forma automática, sin necesidad de que los viajeros realicen ningún trámite adicional. Iryo ha señalado que continuará informando sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales y ha habilitado el teléfono 900 001 402 para la atención a familiares y personas directamente afectadas por esta situación.