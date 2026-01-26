Así es el sendero más bonito de Almería: con túneles, puentes colgantes, cascadas y vistas de infarto

El sendero más bonito de Almería. Así definen sus propios visitantes una ruta que discurre por la Alpujarra de Almería, en la cara sur de Sierra Nevada, que recorre túneles, puentes colgantes, cascadas y los miradores más impresionantes del territorio.

Este sendero que es apto para realizar en familia debido a la facilidad de su trayecto es la Ruta de la Hidroeléctrica de Laujar de Andarax, un camino que sigue el recorrido que mantenía el agua hasta llegar a la central hidroeléctrica que abastecía antaño de luz a la zona, y que en la actualidad se ha convertido en un restaurante.

Una ruta de senderismo fácil y apta para hacer en familia

Así, nació esta senda de siete kilómetros y unas tres horas de duración en la que los visitantes tendrán que atravesar largos túneles excavados en la montaña y puentes colgantes para descubrir la belleza paisajística que encierra este paraje repleto de agua y naturaleza.

Ruta de la Hidroeléctrica de Laujar de Andarax, en Almería / Wikiloc

Para realizar este sendero, es necesario acceder al área recreativa del Nacimiento del río Andarax, en Laujar de Andarax, donde se podrá aparcar el vehículo.

En este punto se encuentran dos restaurantes, el Nacimiento y la Fabriquilla, así como una zona de descanso para disfrutar de un completo día al aire libre en familia para quien prefiera contemplar el entorno sin recorrer su sendero.

Un bosque único en la Alpujarra almeriense

Para los más aventureros, de este lugar parte la ruta circular de la Hidroeléctrica de Laujar de Andarax, que se puede hacer en dos direcciones, una subiendo por el sendero y, otra, ascendido la pista forestal a lo largo del río. Ambas opciones se encuentran señalizadas con letreros y marcas durante todo el camino.

Ruta de la Hidroeléctrica de Laujar de Andarax, en Almería / Wikiloc

Durante todo el camino, el senderista irá acompañado por uno de los bosques mejor conservados de la zona, repleto de enormes pinos, encinares, sauces, chopos, madreselvas, castaños y cultivos.

Una de las rutas más espectaculares de la Sierra Nevada almeriense

Además, en sendero que discurre por la antigua acequia que guiaba hasta la central hidroeléctrica, lo que permite a los visitantes disfrutar de unas vistas privilegiadas de todo el valle y la cumbre del Almirez.

De igual modo, durante el trayecto, los visitantes se adentrarán por escaleras de piedra talladas en la roca, gigantescos túneles que deberán cruzar ayudados por linternas, cascadas repletas de agua clara y nacimientos que fluyen con fuerza tras las lluvias de estos meses. Un recorrido por la cara más hermosa de la Sierra Nevada almeriense que promete ofrecer a sus visitantes el camino más bonito de Almería.