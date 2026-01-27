Andalucía eleva a emergencia el Plan de Inundaciones por la borrasca ‘Joseph’

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Inundaciones de Andalucía, que fue activado en fase de preemergencia el pasado viernes 23 de enero, ante la evolución de la borrasca ‘Joseph’ en la comunidad, y que ya ha registrado más de 360 incidencias.

Así lo ha señalado el responsable de Emergencias en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha pedido a la ciudadanía que "no baje la guardia", aconsejando seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, "que salvan vidas".

Llamamiento a la prudencia y a limitar desplazamientos

Asimismo, Sanz ha reclamado "máxima prudencia" ante los fenómenos meteorológicos que afectan a la región, instando a "evitar riesgos innecesarios" y a limitar los desplazamientos a aquellos que "sean estrictamente necesarios".