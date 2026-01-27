El Bizcocho: "Intentamos hacer chirigotas diferentes y no replicar lo que nos funciona, y este año también es así"

Antonio Álvarez el Bizcocho se ha convertido en uno de los chirigoteros más esperados a fuerza de mucho trabajo, golpes de ingenio y respeto a la modalidad. Y también, por supuesto, a una frescura que hace que cada febrero traiga una propuesta distinta a la anterior: de aquellos fantasmas de Los mi alma pasó a ser un músico del Titanic, y de aquel buque hundido a una peculiar secta del buen fin. "Siempre queremos cambiar conceptos y no quedarnos en lo que funciona y tratar de replicarlo, sino hacer chirigotas que no sean comparables unas con otras".

Para este COAC 2026 promete un nuevo giro con ¡Sssshhh!, la agrupación que ha compuesto junto a Pablo de la Prida, autor de Daddy Cadi, La madre que lo parió o Esta chirigota cae bien. "Pablo ha aportado un montón de ideas muy de nuestro rollo; desde el principio han cuadrado a la perfección con las cosas que hago", asegura Bizcocho a El Correo de Andalucía. El resultado final de la unión de estos dos geniales autores la veremos al fin este 27 de enero, penúltimo día de preliminares.

PREGUNTA. ¿Cuándo y por qué surgió la idea de incorporar en la autoría a Pablo de la Prida?

RESPUESTA. La propuesta recuerdo que se la planteé a Pablo durante el carnaval del año pasado. Mi propósito era compartir ideas y trabajar juntos en una chirigota, y la verdad que nos ha ido muy bien.

P. ¿Qué le ha aportado a la chirigota el fichaje de un autor con ese peso y trayectoria en el carnaval?

R. Pablo ha aportado un montón de ideas muy de nuestro rollo; desde el principio han cuadrado a la perfección con las cosas que hago. Y ha sido una gran aportación en lo que a nosotros nos gusta también: el cachondeo.

P. Se distingue por intentar cambiar totalmente el concepto de la chirigota de año en año. ¿Hay también este 2026 otro giro radical respecto a Los hermanos del buen fin?

R. Este año también, sí, pero porque al final es lo que pretendemos hacer todos los carnavales. Siempre queremos cambiar conceptos y no quedarnos en lo que funciona y tratar de replicarlo, sino hacer agrupaciones que no sean comparables unas con otras. Intentamos que sean distintas, y este año sigue también esa línea.

P. Justamente Los hermanos del buen fin puso en escena una idea arriesgada con un punto claramente cómico y alocado. Echando la vista atrás, ¿cómo cree que acogieron esa chirigota tanto el público como el jurado?

R. Los hermanos del buen fin pensamos que ha sido un buen año, pese a no ser una de las ideas que más nos ha cuajado. Para nosotros era la chirigota que queríamos hacer desde un principio, y pensamos que tanto el público como el jurado nos dieron nuestro sitio por derecho.

'Los hermanos del buen fin', la chirigota del Bizcocho en 2025. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

P. ¿Os ha pesado tener que esperar hasta el final de las preliminares para estrenar el repertorio o pensáis que no es algo que afecte?

R. Se hace pesado tener que esperar hasta el final de preliminares, la verdad. La última vez que me pasó fue en 2015, así que hacía muchos años que no vivía un Concurso tan largo. Sobre todo al principio se me hacía así, ahora ya estoy anestesiado.

Van pasando los días y se vive como un aficionado más: "¿Quién canta hoy", "¿Cómo estará la cosa para la siguiente fase?"... Lo he acabado viendo como un carnavalero más.

P. Al hilo de la pregunta anterior: habéis tenido que esperar casi al final de la fase para debutar, ¿cómo veis este año el nivel en la modalidad?

R. Vemos el Concurso muy igualado este año y con muchísimas chirigotas, que siempre es una buena noticia. Cantar los últimos también se nos ha hecho largo justo por eso: vas viendo a otros compañeros que gustan y tienes ganas de que te toque a ti para ofrecer lo que llevas tanto tiempo preparando.

P. ¿Qué esperáis de ¡Sssshhh! en este COAC 2026?

R. Esperamos que el Concurso sea objetivo y que nos dé nuestro sitio, como siempre. Somos optimistas: llevamos una cosa que nos gusta mucho y muy trabajada, que deseamos que también guste a la gente. Ojalá vaya bien, pero no depende solo de nosotros: hay muchos currando por hacer un buen papel. A ver qué pasa.