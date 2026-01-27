Maíllo defiende que Andalucía asuma las competencias de su red ferroviaria de cercanías y media distancia
El coordinador federal de Izquierda Unida defiende que Andalucía copie el "buen ejemplo" del País Vasco donde hay una empresa pública de transporte ferroviario Euskotren, dependiente del Gobierno autonómico.
El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este martes que la comunidad autónoma asumas las competencias de su red ferroviaria interna, esto es, cercanías y media distancia. En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada a la estación Sevilla-Santa Justa, tras mantener una reunión con el portavoz de la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible, José Luis Ordóñez, Maíllo ha manifestado que la "esta terrible tragedia" ferroviaria en Adamuz, al norte de la provincia de Córdoba, ha puesto de manifiesto la necesidad de "un debate sobre el modelo de gestión del transporte en nuestro país y también en Andalucía".
Para Maíllo es evidente que la "duplicidad Adif-Renfe no es el modelo eficaz que debe plantearse en nuestro país", sino que habría que "unificar en una sola empresa lo que ahora mismo está separado en dos competencias diferenciadas". Para el dirigente de izquierdas, en ese cambio de modelo, hay que plantear además, en un estado descentralizado y autonómico como España y además con un Estatuto de autonomía andaluz que lo plantea, "una asunción de las competencias del ferrocarril en Andalucía", con la gestión por parte de una empresa pública andaluza de la red interna, cercanías y media distancia.
"La duplicidad Adif-Renfe no es el modelo eficaz que debe plantearse en nuestro país", sino que habría que "unificar en una sola empresa lo que ahora mismo está separado en dos competencias diferenciadas"
Ha puesto como un "buen ejemplo" de ello lo que ocurre en el País Vasco, con la empresa pública de transporte ferroviario Euskotren, dependiente del Gobierno autonómico.
Sobre la gestión de la tragedia, el coordinador federal de Izquierda Unida ha valorado este martes "la información y la transparencia en minutos" por parte del Gobierno central sobre la investigación de las causas del trágico accidente, donde 45 personas perdieron la vida, frente a los intentos del PP y de la "extrema derecha" de Vox de "ensuciar y embarrar". "Cuando acabe el momento de la información, la transparencia y se tengan conclusiones sólidas, entonces hablaremos de otro debate, que será el de las eventuales responsabilidades", ha defendido.
