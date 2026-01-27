Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve reduce un 21% el consumo de agua dulce en sus parques industriales en España y fija un nuevo objetivo más ambicioso

La energética supera el objetivo marcado en su estrategia Positive Motion y se compromete a reducir un 25% la captación de agua en 2028, ampliando el alcance a sus proyectos internacionales

Laguna Primera de Palos, junto al Parque Energético de La Rábida de Moeve

El Correo

Moeve ha logrado reducir un 21% la captación de agua dulce en los parques industriales que opera en España en zonas de estrés hídrico, superando así el objetivo del 20% que se había marcado en su estrategia Positive Motion, con base en el año 2019. Las instalaciones de Palos de la Frontera (Huelva), San Roque (Cádiz) y Tenerife han sido clave para alcanzar este hito.

En términos absolutos, la compañía ha conseguido ahorrar 3,3 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad equivalente al llenado de unas 1.300 piscinas olímpicas, gracias a inversiones específicas, mejoras operativas y proyectos de reutilización del recurso hídrico.

Tras cumplir este compromiso antes de lo previsto, Moeve ha anunciado un nuevo objetivo más ambicioso: reducir un 25% la captación anual de agua dulce en 2028, tomando nuevamente como referencia 2019. Esta meta se amplía ahora a todos sus centros industriales a nivel global, incluidos los de Brasil, Canadá y China, así como a los futuros proyectos vinculados a las moléculas verdes, como el hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados.

Reducir nuestra huella hídrica no solo minimiza el impacto ambiental, sino que aporta valor a las comunidades en las que operamos y refuerza nuestro avance hacia un modelo de negocio circular

Mar Perrote

— Directora de Seguridad, Medioambiente y Calidad de Moeve

Entre las actuaciones más destacadas figuran la nueva planta de reutilización de agua en San Roque y la mejora de la planta de tratamiento de efluentes líquidos en La Rábida, iniciativas que han permitido maximizar el reaprovechamiento del agua y optimizar su consumo en los procesos industriales.

Además, Moeve ha creado un Comité de Gestión del Agua, integrado por profesionales de distintas áreas, con el objetivo de impulsar la innovación y la excelencia en la gestión hídrica en toda la compañía.

Este compromiso ha sido reconocido por sexto año consecutivo por la agencia independiente CDP, que ha vuelto a otorgar a Moeve la calificación de Liderazgo (A-) en gestión del agua, la más alta del sector a nivel global. Asimismo, en 2023 la compañía certificó su estrategia de Economía Circular a través de AENOR, situando el agua como uno de sus ejes fundamentales.

