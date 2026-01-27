Carnaval de Cádiz
Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la chirigota del Bizcocho? Orden de actuación de hoy 27 de enero
La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida es la agrupación más esperada en esta penúltima noche de preliminares del COAC 2026, que abre además el coro de Faly Pastrana
Para este COAC 2026, la chirigota del Bizcocho promete un nuevo giro con ¡Sssshhh!, la agrupación que este sevillano de San José de la Rinconada ha compuesto junto a Pablo de la Prida, autor de Daddy Cadi o La madre que lo parió. "Siempre queremos cambiar conceptos y no quedarnos en lo que funciona y tratar de replicarlo, sino hacer chirigotas que no sean comparables unas con otras", ha comentado el propio Bizcocho a El Correo de Andalucía.
Este conjunto de Sevilla es el más esperado de una penúltima noche de preliminares que abre uno de los grandes en la modalidad de coros: Rafael Pastrana. El año pasado, con Los guardianes de Momo, este veterano corista gaditano alcanzó las semifinales.
Orden de actuación
20:00. Coro Los mentirosos. Rafael Faly Pastrana, uno de los autores consagrados en la modalidad de coros, vuelve a sacar una nueva agrupación. Después de alcanzar las semifinales con Los guardianes de Momo, este año presenta Los mentirosos.
20:40. Comparsa La condená. Antonio el Alemania, recordado director de las comparsas de Enrique Villegas, vuelve a pisar las tablas del Falla. Y lo hace en una agrupación con música de su hijo Tomi y letra de Patricia Andrés.
21:20. Chirigota ¡Sssshhh!. Antonio Álvarez el Bizcocho se ha unido a Pablo de la Prida para hacer el repertorio de la chirigota de este año. En el COAC 2025 fue semifinalista con Los hermanos del buen fin.
22:00. Comparsa La gracia divina. Desde Algeciras llega esta agrupación con la autoría de José Antonio López Molina y José Antonio López Rondón. En el pasado Concurso no lograron pasar a cuartos de final con Los hijos del cañaveral.
22:40. Chirigota Los de la tribu de al lado. La chirigota de José Miguel Choza vuelve a participar en el Concurso con Los de la tribu de al lado, un conjunto que dirige Juan Manuel Agraso.
23:20. Comparsa Las pasajeras. María del Pilar Castillo es la encargada de dirigir y componer música y letra de esta comparsa procedente de Los Barrios.
00:00. Chirigota El marqués de la paguita. David Hernández y José Joaquín Garcés son los autores de esta chirigota de San Fernando.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
- Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias
- Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
- Nuevo cierre de una tienda Inditex en Andalucía: CCOO denuncia que Oysho deja el centro comercial de Nervión en Sevilla
- Carreteras cortadas este domingo en Andalucía: nieve, accesos cerrados a Sierra Nevada y cadenas obligatorias en seis vías
- Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz
- La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos