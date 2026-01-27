Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la chirigota del Bizcocho? Orden de actuación de hoy 27 de enero

Para este COAC 2026, la chirigota del Bizcocho promete un nuevo giro con ¡Sssshhh!, la agrupación que este sevillano de San José de la Rinconada ha compuesto junto a Pablo de la Prida, autor de Daddy Cadi o La madre que lo parió. "Siempre queremos cambiar conceptos y no quedarnos en lo que funciona y tratar de replicarlo, sino hacer chirigotas que no sean comparables unas con otras", ha comentado el propio Bizcocho a El Correo de Andalucía.

Este conjunto de Sevilla es el más esperado de una penúltima noche de preliminares que abre uno de los grandes en la modalidad de coros: Rafael Pastrana. El año pasado, con Los guardianes de Momo, este veterano corista gaditano alcanzó las semifinales.

Orden de actuación

20:00. Coro Los mentirosos. Rafael Faly Pastrana, uno de los autores consagrados en la modalidad de coros, vuelve a sacar una nueva agrupación. Después de alcanzar las semifinales con Los guardianes de Momo, este año presenta Los mentirosos.

20:40. Comparsa La condená. Antonio el Alemania, recordado director de las comparsas de Enrique Villegas, vuelve a pisar las tablas del Falla. Y lo hace en una agrupación con música de su hijo Tomi y letra de Patricia Andrés.

21:20. Chirigota ¡Sssshhh!. Antonio Álvarez el Bizcocho se ha unido a Pablo de la Prida para hacer el repertorio de la chirigota de este año. En el COAC 2025 fue semifinalista con Los hermanos del buen fin.

22:00. Comparsa La gracia divina. Desde Algeciras llega esta agrupación con la autoría de José Antonio López Molina y José Antonio López Rondón. En el pasado Concurso no lograron pasar a cuartos de final con Los hijos del cañaveral.

22:40. Chirigota Los de la tribu de al lado. La chirigota de José Miguel Choza vuelve a participar en el Concurso con Los de la tribu de al lado, un conjunto que dirige Juan Manuel Agraso.

23:20. Comparsa Las pasajeras. María del Pilar Castillo es la encargada de dirigir y componer música y letra de esta comparsa procedente de Los Barrios.

00:00. Chirigota El marqués de la paguita. David Hernández y José Joaquín Garcés son los autores de esta chirigota de San Fernando.