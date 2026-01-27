La rectora de la Hispalense confía en "no llegar a los tribunales" por la financiación universitaria y rechaza el interventor por ley

La financiación de las universidades públicas, la proliferación de las titulaciones por parte de las privadas y la inminente aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) son los temas que más han enfrentado en los últimos meses a los rectores de las instituciones públicas con la Junta de Andalucía. La nueva rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, no destierra estos puntos de controversia con el Gobierno andaluz pero rebaja el tono de confrontación que hasta ahora había tenido su antecesor, Miguel Ángel Castro. Es el mismo mensaje con otras formas.

"Independientemente de las discrepancias, la Universidad de Sevilla va a trabajar con lealtad y con cordialidad, buscando el diálogo y consenso, pero esto no está en contra de que reivindiquemos lo que creemos que es justo", ha trasladado en su primer encuentro con la prensa en esta nueva etapa.

La rectora ha agradecido que las universidades públicas tengan "un modelo de financiación que se ha firmado por todas las universidades públicas pero que, ha matizado "al llevarlo a la práctica es cuando hemos tenido desavenencias en ese criterio de aplicación". En este sentido, Vargas ha recordado que aunque todos los rectores de las públicas, votamos en contra, "quedó de manifiesto que aquello no se cerraba": "Confiamos en que no vamos a tener que acudir a los tribunales por los criterios de interpretación del modelo de financiación que firmamos los rectores de la pública y la Junta de Andalucía".

En el ejercicio 2026, la Universidad de Sevilla trabaja con presupuestos prorrogados: actualmente cuenta con 620 millones de euros de presupuestos, de los cuales 480 proceden de las arcas autonómicas. El porcentaje de autofinanciación en el presupuesto es de un 28%. La rectora confía en que se pueda alcanzar el 35% de autofinanciaciada de aquí a 2032 a través de la captación de proyectos". "La Junta de Andalucía es nuestro mayor financiador, pero no nos podemos quedar ahí, de ahí nuestra iniciativa de crear una oficina de captación de proyectos para avanzar en infraestructuras, sostenibilidad y digitalización".

El auditor externo de la Ley Universitaria de la Junta, punto de discrepancia

La figura del auditor externo que contempla de manera obligatoria la LUPA es uno de los putos de mayor controversia entre los rectores de la pública y la Consejería de Gómez Villamandos. Tanto que el presidente de la asociación de universidades públicas y rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, llegó a decir en el Parlamento que esta ley "bordeaba lo inconstitucional".

En este sentido, Vargas ha dicho que no le gusta la figura del interventor ya que "las universidades tenemos nuestras propias auditorías, sin embargo de la LUPA sí le gustan las bonificaciones de las matrículas, el apoyo a la internacionalización, el impulso al programa Erasmus o el impulso a las competenciaslingüísticass".

Asimismo, Vargas ha explicado que la Universidad de Sevilla es "la primera universidad pública que ha adaptado sus estatutos a la LOSU", la ley estatal con un 90% de consenso, "eso significa que va a tener que hacer muy pocos cambios de cara a la LUPA porque ya hicimos esas adaptaciones mirando al anteproyecto de la ley andaluza".

