Sierra Nevada vuelve a cerrar por segundo día consecutivo por el temporal de viento y lluvia

La estación de esquí de Sierra Nevada ha permanecido cerrada por segundo día consecutivo este martes a causa de las condiciones meteorológicas adversas asociadas al paso de una borrasca, con especial incidencia de las fuertes rachas de viento que azotan el macizo granadino. La previsión meteorológica apunta a que el viento se mantendrá e incluso podría intensificarse, lo que impide la puesta en funcionamiento de los remontes que dan acceso a las pistas.

El recinto invernal ya tuvo que suspender su actividad el lunes debido a un episodio intenso de lluvias en todas las cotas, que afectó gravemente al área esquiable y provocó la formación de hielo en los remontes. Ante esta situación, Sierra Nevada ha activado de nuevo el procedimiento de devolución del importe de los forfaits, tanto en el Centro de Atención al Usuario para compras presenciales como a través de la web para las adquisiciones online.

Aviso amarillo en Granada por lluvias y viento

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se sitúa este martes entre los 2.000 y 2.200 metros, con previsión de descenso hasta los 1.400 metros a lo largo de la tarde. Pese al cierre del área esquiable, permanecen abiertas al público las actividades de Mirlo Blanco y Trineo Mirlo, tal y como informa la estación en su página web.

La provincia de Granada continúa bajo aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Cuenca del Genil, Nevada, Alpujarras y la costa, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 l/m² en doce horas, que podrían alcanzar los 60 l/m² en el litoral. Además, se mantiene activo el aviso por viento en estas zonas, así como en Guadix y Baza, con rachas de hasta 70 km/h y puntualmente 80 km/h en la Alpujarra. En la costa granadina, el oleaje obliga también a activar la alerta amarilla, con olas de hasta tres metros y viento del oeste de fuerza 7.