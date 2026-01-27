Las 'startups' de Founders Andalucía: 694 millones de facturación anual, 4.900 empleos y 673 millones de inversión privada

La asociación Founders Andalucía, en su segunda convención anual, celebrada en la Real Fábrica de Artillería, de Sevilla, ha presentado los datos del impacto que generan conjuntamente en la economía andaluza sus 71 startups tecnológicas. El informe, elaborado con cifras del ejercicio 2025, indica que han facturado 694 millones de euros y la suma de sus plantillas de profesionales asciende a 4.900 empleos directos.

Entre todas han captado 673 millones de euros de inversión privada, en muchos casos de inversores internacionales cuya involucración no es fácil de conseguir en el ecosistema español del emprendimiento. En su conjunto, han conseguido tener actividad en mercados de todo el mundo. Algunas de las startups andaluzas tienen clientes en países de los cinco continentes. Estados Unidos es el país donde mayor número de las startups andaluzas asociadas ha logrado desarrollo de negocio. Son 12 de las 71. El segundo país donde confluyen más en su internacionalización es México, son 11 las que han accedido al mercado mexicano. A continuación, Colombia (8), Portugal (7), Francia (6), Reino Unido (5), Italia (4), Chile (4), Argentina (3) y Perú (3).

El presidente de Founders Andalucía, Juan Martínez Barea, expresó su satisfacción por esta contribución colectiva al crecimiento económico y social de Andalucía basado en la creación de innovación. "Es para sentirnos orgullosos de lo que somos, y para convencernos de lo que podemos llegar a ser".

Objetivo: Unir a 200 fundadores de empresas en Andalucía

En las conclusiones de la convención, coincidiendo con lo planteado por numerosos participantes, señaló como uno de los principales objetivos de Founders Andalucía para el año 2026 conseguir forjar alianzas con los grandes empresarios andaluces, entablar vías de mutuo conocimiento y cooperación, con el fin de impactar entre todos con más fuerza para intensificar el crecimiento y la competitividad de la economía andaluza.

Juan Martínez Barea lanzó la propuesta de unir a los fundadores de las principales empresas andaluzas, sean o no startups, sean o no creadoras de tecnología. “Nuestro denominador común es ser fundadores de empresas. Nuestro reto es ensanchar la base social de jóvenes andaluces dispuestos a crear empresas. Y si nos unimos 200 fundadores de empresas, podemos ser un gran motor del desarrollo de Andalucía”.

Otro objetivo prioritario es continuar incrementando la incorporación de más founders de las ocho provincias andaluzas. Actualmente, el 65% de los asociados son fundadores de startups en Sevilla, el 16% en Málaga, el 5,6% en Almería, el 4,4% en Granada, el 3% en Córdoba, el 2,9% en Huelva, el 1,6% en Cádiz y el 1,5% en Jaén.

Ana Molina, cofundadora y CEO de Odders, e integrante de la junta directiva de la asociación, fue la encargada de iniciar la convención y propiciar la reflexión colectiva sobre logros y sobre asignaturas pendientes. Explicó “lo importante que es para todos nosotros hacer comunidad, como ámbito muy necesario donde compartir mejor las dificultades y cómo resolver los problemas. Cuando nuestras empresas son noticia por sus éxitos, muchas veces se desconocen los momentos malos que pasamos antes de alcanzar los objetivos”. Enfatizó Ana Molina en representación de Founders Andalucía que “estamos orgullosos de que nuestras startups crezcan y generen riqueza. No por egoísmo, sino porque eso es muy bueno para que a Andalucía le vaya mejor. Debemos extender en la sociedad andaluza ese espíritu de sentir orgullo por la capacidad de las empresas de generar riqueza. Y mirar sin complejos a Madrid, a Europa y a Estados Unidos”.

Aprender desde la humildad

A Founders Andalucía se ha incorporado uno de los grandes referentes andaluces del emprendimiento y la inversión, el malagueño Paco Ávila, conocido sobre todo como cofundador de Medac, caso de éxito en la creación de centros educativos de Formación Profesional enfocados a las capacitaciones que necesitan hoy los jóvenes. Compartió con todos los asistentes a la convención las vicisitudes buenas y malas de su polifacética trayectoria. Recordó Paco Ávila sus orígenes humildes, y cómo evolucionó personalmente, desde ser en su adolescencia un mal estudiante, a convertirse en un joven que cursó dos carreras y aspirar continuamente a aprender más y más. Entre las claves que compartió con los demás founders para orientar el emprendimiento, enfatizó especialmente “meterse en charcos que no conoces, y empezar a aprender dentro de ellos”. Para contratar y para crear equipos, prefiere seleccionar a “las personas que se han hecho a sí mismas desde circunstancias difíciles. Gente que tiene mucha capacidad de aprender, que ha peleado, que ha sufrido, que no deja de ser curiosa”. Animó “a todos los founders a unirse, entre otras cosas para influir con más fuerza en la modernización del sistema educativo”. Y también sugirió “acercarnos más a los grandes empresarios andaluces. Tenemos que unirnos. Ellos cuentan con más recorrido que nosotros a la hora de plantearse la toma de decisiones. Hemos de aprender de ellos, y ellos también tienen que aprender de nosotros”.

El impacto de la inteligencia artificial

Franz J. Matheis, cofundador de la startup tecnológica malagueña Data Seekers, fue el ponente en la sesión dedicada a analizar el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de negocio de las empresas, moderada por Javi Padilla, de OpenWebinars. Considera que “la IA va a impulsar la mejor época de la historia en las startups. La sociedad va a consumir más tecnología que se producirá de modo más barato”. Sobre la captación de talento, Mattheis afirmó que “la mayoría de las empresas está subiendo el listón para decidir la contratación de profesionales. Quien busca empleo ha de ser consciente de que tiene que estar más cualificado y demostrar que aporta más valor. Para conseguir ese nivel, tiene la ventaja de que la formación de alto nivel se va a abaratar mucho y será más accesible a todo tipo de personas”.

La implicación inversora de Endeavor

En el panel de tendencias globales, conducido por Emily G. Cebrián, cofundadora y CEO de la startup malagueña Froged, participó Andrés Tallos, director general en España de Endeavor, una de las organizaciones de liderazgo a nivel mundial en el impulso del emprendimiento de alto impacto, que está muy interesada en estrechar más lazos con el ecosistema andaluz, y que ya ha propiciado la inversión en algunas startups andaluzas como las sevillanas CoverManager y Universal DX. Tallos resaltó que los grandes fondos han vuelto desde 2025 a diversificar en Europa parte de sus inversiones, tras concentrarse casi exclusivamente en Estados Unidos y China durante los años 2023 y 2024. Y alertó sobre la necesidad de ser cada vez más ágil a la horade organizar el arranque de una startup con el fin de sacar un buen producto al mercado lo más rápido posible.

Germán Torrado, al frente de VESS como plataforma de emprendimiento con 'venture builder', expuso “la necesidad de que los modelos de incubación y aceleración de startups tienen que evolucionar en Europa. Los emprendedores tienen que avanzar más de la mano de expertos que les orienten sobre cómo funcionan los mercados”. A su juicio, “tenemos que aprender del modelo chino de innovación. No hay por qué copiar su sistema político. Sí hay que fijarse en cómo han sabido poner el foco en los grandes retos, como las energías renovables y la inteligencia artificial. Y cómo cooperan las empresas, los inversores, los parques tecnológicos, las universidades”. Por su parte, la abogada Cris Carrascosa, fundadora y CEO de ATH21, la única persona española en el grupo de trabajo del Observatorio y Foro Blockchain de la Comisión Europea, anticipó el impacto que puede generar la implantación del euro digital que ha planteado el Banco Central Europeo. “Introducir una nueva forma de moneda debería ser motivo de un referéndum en el que participara la ciudadanía europea”.

El programa del Founders Summit, dinamizado por Rosa Siles, directora ejecutiva de la asociación, incluyó tres talleres sobre temáticas que interesan mucho a esta comunidad. Toni Pérez, fundador y CEO de Harmonix, impartió 'De 1 a 10 millones, cómo escalar ventas B2B sin morir en el intento'. Joshua Novick, cofundador de Bondo Advisors, realizó el de estrategias de salida de la empresa cuando llegan importantes ofertas de inversores para adquirirla. Y Jesús González Martí, director de inteligencia artificial en Zinkee, protagonizó el workshop 'IA o muerte, competir y ser capaz de ganar en la era de la IA'.

Los socios corporativos de Founders son las startups Universal DX, OpenWebinars, Pacerin by Frigicoll-Midea, Taalentfy, Media Interactiva, Be Beyond, Viafirma, Éxxita, Clientify, Eoniq, Ikono y Trébol Educación. Además, la aceleradora Fusión está muy implicada en la dinámica de colaboración entre founders y nuevos emprendedores para la co-creación de nuevas startups y para potenciar la involucración del talento joven andaluz. Founders Summit se ha realizado con el patrocinio de Andersen y BDO, que ya se implicaron en apoyar la primera convención, y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que ha facilitado su celebración en la sala de eventos de la Real Fábrica de Artillería.