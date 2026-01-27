El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
Estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.
Según ha detallado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada esta noche, a la que ha asistido Europa Presss, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha indicado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas, y no descarta "tomar decisiones adicionales durante la noche, si fuera necesario".
En concreto, en Cádiz, la suspensión afecta a localidades como Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.
En la provincia almeriense, se incluyen municipios como Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.
Además, en Málaga, los municipios afectados son Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.
La decisión se ha adoptado ante el riesgo previsto para este miércoles, cuando se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.
Frente a esta situación, Sanz ha pedido a la población "máxima precaución, prudencia, responsabilidad y concienciación", instando a "evitar desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios y no cruzar cauces, arroyos o ríos", ya que "en ocasiones la altura de estos cursos de agua no es perceptible ni controlable, lo que eleva el riesgo a niveles máximos".
Asimismo, ha solicitado que, ante el aviso naranja por viento en toda la comunidad, "se cierren los parques, se eviten actividades al aire libre y deportivas en instalaciones abiertas, y se extremen las precauciones en cornisas o zonas con estructuras metálicas". "La autoprotección es el mejor mecanismo de defensa", ha subrayado.
