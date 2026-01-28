Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero

La sesión del pasado 19 de enero se pospuso en respeto por las víctimas de la tragedia de Adamuz. La nueva fecha dispuesta, este miércoles 28 de enero, que se ha convertido así en la última función de preliminares de este COAC 2026. Una vez termine, tendrá lugar el primer corte del jurado, el del pase a cuartos de final.

Pero antes de que se oiga el veredicto tendrá que cantar su repertorio la comparsa de Martínez Ares, que regresa al Falla tras el parón del año pasado por motivos de salud. También cantará la agrupación de los hermanos Pastrana y la recién creada de Alcalá de Guadaíra con varios veteranos comparsistas entre sus filas.

Orden de actuación

20:00. Coro La marinera. José Juan Pastrana, Antonio Manuel Grimaldi y Miguel Ángel Gómez son los encargados del repertorio de un coro dirigido por Charo Quintero. En 2025 no consiguieron pasar a cuartos con El grimorio.

20:40. Comparsa La última cuerda. Esta comparsa de Tarifa vuelve al Gran Teatro Falla tras quedarse en la primera fase el pasado año con Las costuras del alma. En la autoría, Jesús Franco.

21:20. Chirigota Los que se lo llevan calentito. Manuel Jesús Vergara, Juan Ramón Fernández y Manuel Alejandro García conforman la autoría de esta chirigota. En el COAC 2025 no pasaron a cuartos de final con TikTok.

22:00. Comparsa Los hombres de hojalata. Los hermanos Rafael y Marcos Pastrana se estrenan en el Falla en este COAC 2026 con Los hombres de hojalata. El año pasado, con El corarón de Cádiz, lograron pasar a semifinales.

22:40. Comparsa El patriota. Jesús Gómez, antiguo director de la comparsa de Tocina, se ha unido al chirigotero sevillano Fran Ramos y a Juan Manuel Moreno Gandul para hacer esta agrupación de Alcalá de Guadaíra.

23:20. Chirigota Mírala cara a cara. Desde San Juan de Aznalfarache llega esta chirigota con Raúl Calzado, Miguel Ángel Calero y Antonio García en la autoría. El año pasado se quedaron en preliminares con Pa colgaera la mía.

00:00. Comparsa Los humanos. Tras un año de parón, Antonio Martínez Ares regresa con una comparsa con la que intentará seguir el camino de sus tres últimas participaciones, en las que se alzó con el primer premio: La oveja negra (2024), La ciudad invisible (2023) y Los sumisos (2022).