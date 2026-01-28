Los municipios andaluces en los que más ha llovido con la borrasca Kristin: Grazalema lidera la clasificación

La borrasca Kristin ha golpeado con fuerza a Andalucía durante las últimas horas. Muchos municipios de la comunidad han vivido fuertes rachas de viento y lluvias, aunque estas últimas han sido especialmente abundantes en distintas localidades de las provincias de Cádiz, Granada y Málaga.

Según datos aportados por la Aemet, el pueblo en el que más ha llovido en las últimas 24 horas ha sido Grazalema, donde se han recogido casi 113 litros por metro cuadrado (mm). Precisamente este es el municipio donde se registran los índices de pluviometría más elevados de todo el país, con medias anuales que rondan los 2.200 litros al año.

Otras localidades de Cádiz, como Jimena de la Frontera (56,8) y San Roque (52,2), también han recibido grandes cantidades de precipitaciones, reflejando el alcance de la borrasca en la provincia.

Municipios donde Kristin ha dejado más agua Precipitación acumulada 24h (mm) Fuente: AEMET (16:20) | El Correo de Andalucía

En la provincia de Granada, Castell de Ferro ha registrado 89,8 litros por metro cuadrado, seguida por Motril Puerto con 61,6 y Salobreña con 58,2. Mientras tanto, en Málaga, el municipio de Alpandeire ha sumado 67,6 mm de lluvia, seguido de cerca por Cortes de la Frontera, con 66.

Otras provincias afectadas

En Huelva, Alájar lidera el ránking con 37,2 mm, mientras que en Jaén, la capital ha acumulado 27,2 mm. En la provincia de Córdoba, Grazalema se mantiene como el referente, con 36,4 mm de lluvia en Cardeña y 30 mm en Córdoba Aeropuerto.

En Sevilla, la localidad de Cazalla de la Sierra destaca con 36,3 mm, mientras que Lora de Estepa y Puebla de los Infantes también han visto precipitaciones considerables, con 26,4 mm y 24,6 mm, respectivamente.

Más de un millar de incidencias en Andalucía

Andalucía ha registrado más de un millar de incidencias hasta las 12:30 horas de este miércoles, lo que eleva a 1.973 avisos gestionados entre el martes y este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región. Además, se han contabilizado cinco heridos durante la jornada por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro a causa de la borrasca Kristin.

Según el Ejecutivo andaluz, la mayoría de las incidencias se concentran en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410), seguidas de Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202). El grueso de los avisos está relacionado con las fuertes rachas de viento, que han provocado caídas de árboles y ramas, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas y obstáculos en la vía pública.

El Servicio de Emergencias 112 ha recordado que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones permanece activo en fase de Emergencia, situación operativa 1, desde el martes, tras varios días en preemergencia por los avisos meteorológicos.