Aviso rojo en Almería con vientos huracanados de hasta 130 km/h

La rápida formación y paso de la borrasca Kristin ha puesto en alerta a toda Andalucía este miércoles en alerta de nivel naranja, pero Almería ha elevado los avisos a rojo por vientos huracanados de hasta 130 km/h, según informa Aemet.

Estas son las alertas por zonas en la provincia almeriense: El Valle del Almanzora y Los Vélez tienen aviso rojo por viento hasta las 21:00, pasando a amarillo después. Nacimiento y Campo de Tabernas tienen aviso amarillo por viento hasta las 12:00, luego se eleva a naranja. Poniente y Almería Capital tienen alerta naranja por viento hasta las 21:00, después amarillo. Además, la Costa de Poniente y Almería Capital, así como el Levante almeriense y su costa, tienen alerta naranja por oleaje durante todo el día. El Levante almeriense también tiene aviso naranja por viento hasta las 21:00.

Se prevén en Almería hoy cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, localmente fuertes y persistentes en el Poniente. Habrá vientos del oeste, moderados a fuertes en el interior y fuertes, con intervalos muy fuertes, en los litorales y cotas altas. Rachas muy fuertes generalizadas, sin descartar que sean localmente huracanadas (130 km/h).