Aviso rojo en Almería con vientos huracanados de hasta 130 km/h

Aemet prevé que la alerta se prolongue hasta las 21.00 horas

Un hombre camina por el Paseo Marítimo de Almería entre el fuerte viento.

Un hombre camina por el Paseo Marítimo de Almería entre el fuerte viento. / Carlos Barba / EFE

Ramón Morales

Ramón Morales

Almería

La rápida formación y paso de la borrasca Kristin ha puesto en alerta a toda Andalucía este miércoles en alerta de nivel naranja, pero Almería ha elevado los avisos a rojo por vientos huracanados de hasta 130 km/h, según informa Aemet.

Estas son las alertas por zonas en la provincia almeriense: El Valle del Almanzora y Los Vélez tienen aviso rojo por viento hasta las 21:00, pasando a amarillo después. Nacimiento y Campo de Tabernas tienen aviso amarillo por viento hasta las 12:00, luego se eleva a naranja. Poniente y Almería Capital tienen alerta naranja por viento hasta las 21:00, después amarillo. Además, la Costa de Poniente y Almería Capital, así como el Levante almeriense y su costa, tienen alerta naranja por oleaje durante todo el día. El Levante almeriense también tiene aviso naranja por viento hasta las 21:00.

Se prevén en Almería hoy cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, localmente fuertes y persistentes en el Poniente. Habrá vientos del oeste, moderados a fuertes en el interior y fuertes, con intervalos muy fuertes, en los litorales y cotas altas. Rachas muy fuertes generalizadas, sin descartar que sean localmente huracanadas (130 km/h).

