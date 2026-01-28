La borrasca Kristin deja casi dos mil incidencias y cinco heridos en Andalucía

Andalucía ha registrado más de un millar de incidencias hasta las 12:30 horas de este miércoles, lo que eleva a 1.973 avisos gestionados entre el martes y este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región. Además, se han contabilizado cinco heridos durante la jornada por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro a causa de la borrasca Kristin.

Según el Ejecutivo andaluz, la mayoría de las incidencias se concentran en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410), seguidas de Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202). El grueso de los avisos está relacionado con las fuertes rachas de viento, que han provocado caídas de árboles y ramas, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas y obstáculos en la vía pública.

Entre las incidencias más destacadas, en la provincia de Almería se ha procedido al corte de las salidas de la autovía A-7 a la altura de El Ejido, mientras que en la capital almeriense una mujer ha resultado herida tras ser golpeada por ladrillos en la Avenida Federico García Lorca, siendo evacuada a un centro hospitalario.

En Cádiz, un hombre ha resultado herido en Jerez de la Frontera tras caerle una rama, y en Castellar de la Frontera un pino ha caído sobre el tejado de la biblioteca municipal, sin daños personales.

Suspendida la actividad lectiva en el Estrecho

La dirección del Plan de Emergencia ha decidido la suspensión de la actividad lectiva presencial en la comarca del Estrecho desde las 16:00 horas, afectando a San Roque, La Línea, Los Barrios, Algeciras, Castellar y Tarifa, ante la activación del aviso naranja por lluvias y viento. También se mantiene el desalojo preventivo en zonas aguas abajo del río Guadarranque.

En Córdoba, la caída de un árbol en un colegio de Santaella ha provocado solo daños materiales, mientras que en la capital una mujer ha resultado herida por una pieza de hierro en la Avenida Medina Azahara. En Granada, se han producido desprendimientos en una iglesia de Salar y la caída de un pino sobre un colegio en Jerez del Marquesado.

En Jaén capital, un árbol ha caído sobre un coche, causando una persona afectada, y se han registrado desbordamientos de arroyos y ríos en Puente de la Sierra. En Málaga, se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de un colegio en Casares y de varias personas en Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Ronda.

En la provincia de Sevilla, se han producido desprendimientos en un pabellón deportivo de Alcalá del Río y en un instituto de Lebrija, además del rescate de un hombre arrastrado por la corriente en el Vado del Quema (Aznalcázar). En la capital, una mujer ha resultado herida leve por la caída de un árbol en el entorno del Hospital Virgen del Rocío.

También se han registrado cortes en el suministro eléctrico en municipios como El Palmar de Troya y Benamahoma, mientras que Adif ha informado del corte ferroviario entre Bobadilla y Jimena de la Frontera y en la vía Córdoba-Jaén, con traslados en autobús.

El Servicio de Emergencias 112 ha recordado que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones permanece activo en fase de Emergencia, situación operativa 1, desde el martes, tras varios días en preemergencia por los avisos meteorológicos.

Más de una treintena de carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de 31 carreteras cortadas en Andalucía, especialmente en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, debido a inundaciones, desprendimientos, nieve y hielo, con especial afección en vías como la A-361, SE-4104, A-395 y A-4025 en el entorno de Sierra Nevada.