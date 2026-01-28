La borrasca Kristin deja vientos huracanados de hasta 174 kilómetros por hora en Andalucía

El viento ha sido el gran protagonista este 28 de enero. La Aemet ha registrado en Andalucía rachas de vientos que se pueden definir como "huracanados" tras el paso de la borrasca Kristin. Según Protección Civil, se pueden considerar vientos huracanados cuando se superan los 120 kilómetros por hora de velocidad media (generalmente 10 minutos) y no en ráfagas puntuales. Este miércoles, en la Sierra Norte de Granada se han alcanzado los 174 kilómetros por hora y los 136 en Láujar de Andarax, en Almería.

Las fuertes rachas de viento han obligado a activar la alerta naranja en toda la comunidad andaluza y en provincias como Almería sigue activa la alerta roja, donde los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía han activado el sistema Es Alert de mensajes a móviles en los 36 municipios del Valle de Almanzora.

Estos son los municipios andaluces donde Kristin ha soplado con más fuerza Racha máxima de viento registrada (km/h) Fuente: AEMET. Hora de recogida de datos: 16:20 | El Correo de Andalucía

Como consecuencia, ya se han registrado dos mil incidencias y cinco heridos en toda la comunidad. En la provincia de Sevilla, se han contabilizado alrededor de 400 incidencias, la más grave una mujer herida leve por la caída de un árbol en las inmediaciones del Hospital Virgen del Rocío, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Vientos que superan los 95km/h en toda Andalucía

En las ocho provincias los vientos han superado los 95 km/h desde primerísima hora de la mañana dejando estampas de lo más impactantes: desde centenares de árboles caídos, desprendimientos de techos o cortes en las carreteras. El paso de esta borrasca, que desde la Aemet se ha definido como "pequeña pero muy potente", ha provocado incidencias en todas las provincias y la suspensión de la jornada lectiva en colegios de 77 municipios.

Según la Aemet, la provincia de Jaén es la que ha registrado rachas de viento menos intensas, aunque en la capital también se han rozado los 100 km/h.

Las rachas más fuertes en Granada, Almería y Cádiz

Granada, Almería y Cádiz son las provincias que han registrado vientos más fuertes durante la jornada de este miércoles. En concreto, se han alcanzado los 174 km/h en la Dehesa del Camarete (Granada) y los 136 km/h en Láujar de Andrax (Almería). Precisamente, Almería ha sido una de las grandes afectadas por este temporal. Es la única provincia que sigue en alerta roja y en municipios costeros como Carboneras se han registrado vientos huracanados de hasta 131 km/h. Estas rachas de viento han provocado graves incidencias y han protagonizado vídeos que han inundado las redes sociales mostrando los daños materiales, la desaparición de playas o el riesgo de caídas de palmeras.

En la provincia de Cádiz la situación ha sido similar: se ha llegado a los 106 km/h en Olvera, a los 103 km/h en Tarifa y a los 102 km/h en el aeropuerto de Jerez. En este último se ha tenido que desviar un avión a Sevilla que cubría la ruta entre Madrid y Jerez debido al temporal de viento y lluvia.

En Córdoba el temporal también ha afectado de lleno a la provincia. En el norte de la comunidad andaluza se han experimentado vientos de hasta 105 km/h en lugares como el aeropuerto de Córdoba y 98 km/h en el municipio de Priego de Córdoba, donde entre los diferentes incidentes destaca la caída de tres grandes árboles en un colegio.

En la provincia cordobesa han tenido lugar numerosas caídas de árboles en colegios e institutos como el IES Averroes, el IES Séneca y en el CEIP San Juan de la Cruz.

Sevilla roza vientos de 100 km/h

La provincia de Sevilla ha alcanzado los 99 km/h en municipios como Osuna y Fuentes de Andalucía y a llegado a los 96 km/ en Morón de la Frontera. En la capital también se han superado los 90 km/h provocando más de 200 incidencias como cortes de calles, desprendimientos de techos o la caída de numerosos árboles.