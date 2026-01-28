De camino al cole entre árboles caídos y calles cortadas: las ampas se preguntan por qué no se han suspendido clases en toda Andalucía

Árboles caídos en los patios, ventanas reventadas por las fuertes rachas de viento, desprendimientos de techos, de muros o goteras. Estas son algunas de las incidencias que han tenido lugar este martes y miércoles en varios colegios andaluces tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin. Han sido mañanas complicadas para los profesores y para los padres, que se han mantenido en vilo con el avance del temporal en todas las provincias. La gran duda es: "¿Es seguro llevar a mi hijo al colegio?"

Los avisos de alertas naranja por viento y lluvias en toda la comunidad han sido el punto de inflexión para que la Confederación de AMPA de Andalucía (Codapa), que representa a las federaciones de padres y madres de la comunidad, denuncie en un comunicado a la Consejería de Educación por mantener la jornada lectiva a pesar de los peligros por desplazamientos. "Muchas familias han tenido que llegar a las aulas por carretera o a pie poniendo en peligro su integridad física. La asistencia a clase no puede estar, en ningún caso, por encima de la seguridad de nuestros niños y niñas. La prevención debe prevalecer", ha sentenciado Codapa.

No todos los colegios han abierto las puertas este miércoles. Este martes, a última hora de la tarde, la Consejería de Carmen Castillo decretó la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido también se han cerrado los parques, y se ha pedido evitar actividades al aire libre y deportivas en instalaciones abiertas. También se ha recomendado extremar las precauciones en cornisas o zonas con estructuras metálicas.

Ante las quejas de las AMPA y los sindicatos por la no suspensión de las clases, este miércoles durante el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que forma parte del Comité Asesor de Emergencias, ha asegurado que se ha llevado a cabo un "proceso de reflexión entre los miembros de la junta y de la administración del estado", a la hora de decidir qué centros suspenderías sus clases. "Lo primero es lanzar un mensaje de comprensión para todos aquellos que puedan sentir intranquilidad, pero son decisiones meditadas para salvaguardar la integridad de los andaluces", ha señalado.

Caídas de árboles y cortes de luz

Pese a todo, miles de colegios han abierto las puertas de sus aulas este miércoles y han presenciado escenas de nerviosismo, aunque no se ha tenido que lamentar ningún herido. Entre ellas, destaca la caída de un gran árbol en el patio del colegio Miguel de Cervantes en Zahara de los Atunes, en el IES Averroes y en el CEIP San Juan de la Cruz en Córdoba, o en la entrada del CEIP Paulo Orosio, en Sevilla.

El CEIP Andaluciá (Córdoba) ha sufrido la rotura de dos ventanas en Infantil y otra en el gimnasio del centro, se ha roto la cornisa del gimnasio del CEIP Algafequi (Córdoba), hay goteras y los cortes de luz en el IES Francisco de los Ríos, en el municipio de Fernan Núñez (Córdoba), y se ha venido abajo un muro del CEIP Nuestra Señora del Carmen en Guillena. Estas son solo algunas de las muchas incidencias que han registrado los colegios en tan solo unas horas.

El Correo

Por su parte, la Confederación de ampas de la escuela pública insta a la Consejería a redactar un protocolo que, en el futuro, determine cuando suspender las clases por elevado riesgo producto de inclemencias meteorológicas. Desde Codapa señalan que estos fenómenos adversos "cada vez más frecuentes a causa del cambio climático", hacen "imprescindible una preparación real" para afrontar estas jornadas, con "flexibilidad" para el alumnado y las familias.

Ustea reivindica criterios claros para suspender clases

Desde el sindicato Ustea aseguran que numerosos docentes y familias se han puesto en contacto para trasladar su "miedo real" ante la obligación de desplazarse a centros educativos situados en zonas en alerta declaradas y otras zonas de la comunidad, circular por carreteras afectadas o abandonar sus domicilios en condiciones de riesgo.

CEIP Paulo Orosio en sevilla este miércoles. / El Correo

Ante esta situación, este miércoles Ustea ha vuelto a exigir en Mesa Sectorial la convocatoria urgente de la Mesa de Permisos y Licencias, con el objetivo de regular de forma inmediata un permiso por inclemencias meteorológicas y establecer criterios claros y homogéneos que sitúen la salud de las personas por encima de cualquier otro interés.

El sindicato reclama además la aplicación inmediata del permiso climatológico, reconocido en la normativa estatal.

Fampa Sevilla: "La Consejería debería haber sido previsora"

Desde Fampa Sevilla se suman a la protesta de Codapa insistiendo en que la Consejería de Educación "debería de haber sido previsora". "No se puede dejar en los padres la responsabilidad de llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas al colegio", sostienen.

"Si sucede algo estos días los haremos directamente responsables de cualquier incidencia en los centros educativos que puedan poner en riesgo la integridad física de nuestros hijos", advierten.

En la capital andaluza se está restableciendo el orden de la ciudad, donde está previsto que finalice el aviso naranja a las tres de la tarde. Tras una mañana de incidentes, la ciudad está reponiéndose y retomando el tráfico con normalidad.