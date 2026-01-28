Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final

Canal Sur vuelve a apostar por el carnaval de Cádiz para su programación un año más. En este COAC 2026, la cadena autonómica andaluza retransmitirá en directo desde el Falla desde este viernes 30 de enero, coincidiendo con el arranque de los cuartos, hasta la noche de la Gran Final, que se celebrará el próximo 13 de febrero.

Esta segunda fase del Concurso, desde el viernes hasta el 5 de febrero, se verá a través de Andalucía Televisión (ATV) y Canal Sur Más con los comentarios de Paz Santana, Soco López, Fati Pizarro y Reyes Calvillo. "Contando para ello con un amplio despliegue humano y técnico", según subrayan desde Canal Sur, que cumple ya 36 carnavales de retransmisión.

"Las semifinales del COAC se desarrollarán del 8 al 11 de febrero y serán retransmitidas desde el comienzo de la jornada por ATV y Canal Sur Más hasta las 21:30, cuando la emisión podrá seguirse en directo hasta su conclusión por Canal Sur Televisión y Canal Sur Más", apuntan desde la cadena.

"Cuando el cambio de cadena coincida con alguna actuación, se mantendrá la emisión simultáneamente en las dos emisoras hasta su finalización", explican desde Canal Sur, que informa además que en esta fase se unirá el humorista nazareno Manu Sánchez, pregonero del carnaval de Cádiz este año.

"Canal Sur forma parte del carnaval desde 1990"

El director general de RTVA, Juande Mellado, ha señalado que Canal Sur "forma parte del carnaval de Cádiz desde 1990". De hecho, entre las efemérides a celebrar este febrero está el 30 aniversario de la creación del primer programa de televisión de la historia dedicado íntegramente al carnaval de Cádiz: El ritmo del tangai.

"Es entonces cuando miles de personas en todo el país y en el extranjero se enamoran de la fiesta y se convierten en fervorosos seguidores de esta tradición, que ha acabado convertida en un nuevo género musical que forma parte de la industria cultural española", ha asegurado Mellado.

Asimismo, ha recordado que es el 35 aniversario de la Aguja de Oro, un premio con el que Canal Sur contribuyó "desde casi su llegada" a destacar una de las facetas más creativas del carnaval gaditano, la de la elaboración de los tipos de las agrupaciones.