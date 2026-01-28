Dos carreteras cortadas en Huelva por un desprendimiento y por el deslizamiento de un talud
La provincia de Huelva también está siendo azotada este miércoles por el fuerte viento y las intensas lluvias de la borrasca Kristin, además de por la pasada borrasca Joseph. Una situación que ha provocado distintos cortes de carreteras en distintas zonas de la provincia, que la mayoría se han ido solucionando, según informa la Diputación de Huelva.
Incidencias solucionadas
Entre los cortes totales que ya han sido solucionados se encuentran la HU-3103 (Beas, acceso a Fuente de la Corcha), la HU-8105 (Almonaster, desde el cruce N-435), la HU-8121 (Fuenteheridos–Alájar) y el Camino del Embalse del Calabazar. Además, la HU-4100 (Valverde, Sotiel–Los Pinos) sufrió un corte parcial, pero también ha sido solventado con el apoyo de la Guardia Civil.
Situación actual
Actualmente, la situación sigue siendo complicada en algunos tramos. La HV-5011 (Camino Nerva–La Granada) presenta una afección parcial debido a un desprendimiento y está en proceso de resolución. Por otro lado, la HU-9115 (Zufre–El Castillo de las Guardas) continúa con un corte total debido a un deslizamiento de talud. Los equipos siguen trabajando para restablecer la normalidad en estas áreas y garantizar la seguridad vial.
