Temporal Kristin Sevilla
Dos carreteras cortadas en Huelva por un desprendimiento y por el deslizamiento de un talud

Uno de los cortes en Huelva. / Diputación de Huelva

Ramón Morales

Huelva

La provincia de Huelva también está siendo azotada este miércoles por el fuerte viento y las intensas lluvias de la borrasca Kristin, además de por la pasada borrasca Joseph. Una situación que ha provocado distintos cortes de carreteras en distintas zonas de la provincia, que la mayoría se han ido solucionando, según informa la Diputación de Huelva.

Incidencias solucionadas

Entre los cortes totales que ya han sido solucionados se encuentran la HU-3103 (Beas, acceso a Fuente de la Corcha), la HU-8105 (Almonaster, desde el cruce N-435), la HU-8121 (Fuenteheridos–Alájar) y el Camino del Embalse del Calabazar. Además, la HU-4100 (Valverde, Sotiel–Los Pinos) sufrió un corte parcial, pero también ha sido solventado con el apoyo de la Guardia Civil.

Situación actual

Actualmente, la situación sigue siendo complicada en algunos tramos. La HV-5011 (Camino Nerva–La Granada) presenta una afección parcial debido a un desprendimiento y está en proceso de resolución. Por otro lado, la HU-9115 (Zufre–El Castillo de las Guardas) continúa con un corte total debido a un deslizamiento de talud. Los equipos siguen trabajando para restablecer la normalidad en estas áreas y garantizar la seguridad vial.

Los viajeros del AVE Sevilla-Madrid tendrán que esperar al menos diez días: el servicio se recuperará a partir del 7 de febrero

Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

Dos carreteras cortadas en Huelva por un desprendimiento y por el deslizamiento de un talud

La celiaquía podrían estar detrás de problemas cutáneos o tiroideos con síntomas digestivos leves

Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
