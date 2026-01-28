Los saeteros de Bizcocho y Prida cambian el silencio cofrade por el rugido del Falla: "Este año mi saeta suena en carnaval"

El Falla olía a incienso y el público mandaba callar. Ssshhh. Cuando al fin se alzó el telón, la estampa era más propia de carrera oficial: penitentes con el cirio en mano, la cruz de guía y encima de un balcón, un grupo de saeteros. Unos cantaores comandados por el Bizcocho y Pablo de la Prida que cambiaron este miércoles el habitual silencio cofrade por el rugido de un teatro entero rendido a la chirigota.

"Saetero, aunque se haga raro verme por febrero, lo siento pero es que me hace falta el dinero. Este año mi saeta suena en carnaval", remataron la presentación. Una primera copla cargada de chistes y con una genial interpretación por parte de los componentes. La señal de la cruz, y pa entro de la casa, como los buenos devotos que dan sus tonás en Semana Santa.

Los pasodobles elevaron incluso más el nivel, con una música muy al tipo y dos letras brillantes. La primera, de presentación: "Aquí vengo pa ofreceros mi quejío y mi arte para ustedes. Si no os gusta, me da igual: le gustará a Fernando Pérez". Y la otra con la originalísima propuesta de poner la baliza V16 "a los tontos". "En la detección de tontos en América nos llevan ventaja. Ahí tienes a Donald Trump con la cabeza naranja".

Para entonces, los espectadores de esta penúltima sesión de preliminares no paraban de aplaudir y respaldar a esta agrupación de San José de la Rinconada. Un apoyo unánime que refrendaron después de una buena tanda de cuplés a la restauración de la Macarena, "que tenía conjuntivitis", y a una borrachera en la cena de empresa.

El popurrí tuvo más golpes que una pelea de Topuria: desde el "vamos al cielo como Carrero Blanco" a la recomendación de "no comprarse capirotes en el Temu". Y una última cuarteta movida, con una melodía que engancha, como las que suele componer cada año este autor sevillano: "Ay, ay, ay, que por Cádiz yo muero, y resucito otra vez".

Solo unos minutos antes de que se abrieran las cortinas, el Falla mandaba callar. Sssshhh. Cuando terminó su actuación la chirigota de Bizcocho y Prida, no había ya ningún tipo de respeto por los penitentes ni por la cofradía. Solo aplausos y voces para una agrupación que ha convencido en su estreno. Aún le quedan algunas tonás más por dar...