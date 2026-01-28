Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Andalucía apoya a las protestas de agricultores contra Mercosur: "Necesitamos las mismas reglas"

El sector agrícola cancela la tractorada por el temporal de lluvia y viento, pero anuncia que las volverán a convocar pronto

Imagen de archivo de la última tractorada en Sevilla.

Imagen de archivo de la última tractorada en Sevilla. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El Gobierno de Andalucía se ha posicionado este miércoles a favor de los agricultores y "radicalmente" en contra de la aplicación provisional del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Los agricultores de la comunidad autónoma denuncian las pérdidas que podrían tener si este pacto se cumple tal como está ahora, especialmente después de años marcados por la sequía.

Cientos de agricultores andaluces estaban llamados este jueves a manifestarse con una tractorada contra el acuerdo que ultima la UE con Mercosur. Finalmente, debido a las inclemencias meteorológicas, la movilización ha tenido que suspenderse, aunque desde las asociaciones de agricultores sostienen que se volverán a convocar en las próximas fechas. De hecho, avisan que no será la única y, que si no hay cambios, se repetirán.

"En la medida que no se proteja con medidas exigentes al sector primario, estaremos en contra", ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Allí, el dirigente popular ha mostrado su apoyo a los agricultores y ha asegurado el Gobierno andaluz estará en las concentraciones junto a ellos.

Andalucía es líder en exportaciones

El consejero de Agricultura ha mostrado la postura del Gobierno autonómico "en contra siempre de que no se garantice la protección de nuestros agricultores". Por ello, Fernández-Pacheco ha exigido a Europa la igualdad de trato a los productos agrícolas que llegan desde el exterior. De esta forma ha requerido que se establezcan los mismos parámetros, si no, ha lamentado que irá "en detrimento de un sector que sí las cumple estrictamente".

Andalucía es líder en explotación agrícola, y una potencia exportadora. De hecho, en los últimos 10 años se ha aumentado la venta al exterior en un 78%, hasta suponer el 2,4% de las exportaciones de todo el continente, superior a la de 16 países. De hecho, pese a la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense, el campo andaluz se ha abierto a nuevos mercados en busca de compradores.

Para Fernández-Pacheco, es "perfectamente comprensible la preocupación que sufre el sector porque no han sido beneficiosos en el pasado". En este punto, los agricultores denuncian los acuerdos alcanzados con otros países, como los asiáticos, a los que no se les exigen las mismas normativas y el mismo uso de productos que a los que cultivan en el territorio de la Unión, pero no se les ponen aranceles.

El producto agrario andaluz es "el mejor"

Con todo, desde la Junta han manifestado que no están "en contra del libre comercio", sino que, al contrario, están a favor de abrirse "a otros mercados". Así, aplauden que la agricultura andaluza "es la mejor", pero sí que reclamará que "las reglas del juego sean las mismas entre aquellos que compiten". De esta forma, el consejero ha insistido en que la defensa del campo andaluz por parte del Gobierno autonómico es "férrea".

Ante esta situación, la Junta pide asegurar las cláusulas de salvaguarda, para que no sean "como las de otros acuerdos que no han funcionado"; establecer condiciones de competencia justa; intensificar los controles de importación; una mayor promoción de los productos originarios de la UE; desarrollar medidas de apoyo a los sectores más afectados y establecer una PAC, que respete el diseño actual y asegure un presupuesto suficiente.

Fernández-Pacheco ha recordado que la UE está dando "pasos para la aprobación del reglamento de medidas de salvaguarda". Así, ha denunciado que "no se puede aplicar de forma provisional sin garantías reales que protejan a nuestro sector primario". Así, la estrategia de la Junta es "ser propositivos" para "establecer las condiciones irrenunciables que hoy no están garantizadas" en el resto de los acuerdos con otros países.

TEMAS

