La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas

15 días hábiles. Ese es el plazo que la Junta de Andalucía ha dado a sus funcionarios para la solicitud de los anticipos reintegrables del 2025. Con necesidades de obras en casa o imprevistos son muchos los empleados públicos andaluces que solicitan a la administración que le adelante una nómina para poder hacerle frente. Así, estos adelantos, sin intereses y pagados con la nómina, se convierten en la opción ideal.

El plazo de presentación de solicitudes abrirá este miércoles después de que la orden haya sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Así, los trabajadores públicos tendrán hasta el próximo 10 de febrero para realizar esta solicitud de forma telemática a través de la web del empleado de la administración autonómica, en el apartado de "Adelantos 2026", con el DNI electrónico o la clave.

Las solicitudes no tendrán que ir acompañadas de ningún documento adicional, que será recabado de oficio por la propia administración andaluza. Cuando estas se cumplimenten deberán ser guardadas como "borrador". En ese momento, el sistema indicará si hay errores u omisiones para que estos pueden ser subsanados. Además, podrá editarse o completarse en sesiones posteriores. Cuando esté lista, deberá pulsarse el botón "Firmar y presentar" o "Presentar".

Cuánto dinero podrán solicitar

Los solicitantes podrán guardar una copia si así lo desean y se generará de forma automática un justificante de la recepción de la solicitud. Una vez termine el plazo de solicitudes la administración publicará un listado provisional de los solicitantes admitidos y excluidos. A partir de este momento, 10 días hábiles para alegar o subsanar cualquier posible error, aportando documentación mediante PDF.

Aparecer en el listado de la Junta no equivale de forma inmediata a la adquisición de la ayuda, ya que depende del número de solicitudes y el dinero disponible. Las admitidas se ordenarán de mayor a menor antiguedad, como indica la ley, y se adjudicarán hasta agotar el presupuesto. En caso de empate se resolverá por orden alfabético según el sorteo que determina el orden de los procesos selectivos de este año.

La Junta establece también una serie de requisitos para poder solicitarlos, como que el plazo de devolución no supere la jubilación. Los demandantes deberán estar en activo y dados de alta en la seguridad social. Además, aquellas personas que quieran pedir estos adelantos deberán haber tenido que permanecer en esa situación de forma ininterrumpida durante los últimos 12 meses y no tener pendiente ninguna amortización de un préstamo.

Cómo amortizar el adelanto

Los trabajadores de la administración pública podrán solicitar como anticipo el equivalente a la cuantía de dos nóminas, aunque quedan fuera de esta posibilidad las pagas extras, las dietas, la productividad o los gastos de locomoción. En total, como ya ocurrió el año pasado, los presupuestos de la comunidad autónoma marcan que la Junta podrá adelantar hasta un total de siete millones de euros.

Estos adelantos podrán solicitarlos tanto el funcionariado de carrera como personal laboral fijo. De esta forma, podrán rellenar las peticiones desde los profesores de la educación pública no universitaria hasta el personal estatutario fijo. A nivel fiscal, se consideran rendimientos del trabajo en especie por la diferencia entre el interés pagado, que es cero, y el interés legal del dinero vigente en el periodo.

El plazo de amortización tendrá que indicarlo el propio solicitante en la presentación de la petición. Eso sí, la administración establece el máximo en 12 meses si se pide el adelanto de la cuantía equivalente a una nómina o 24 si se pide el de dos. De esta forma, la devolución se realizará con detracciones prorrateadas, según el plazo, a partir de la siguiente nómina que reciba el trabajador demandante.