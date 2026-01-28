¿Quién lidera cuando todo se rompe?

Cuando ocurre una tragedia, hay algo que se mueve tan rápido como la noticia: la reacción política. Se paraliza el relato habitual, se desdibujan los conflictos del día a día y empieza otra carrera: la de gestionar la crisis. Y hacerlo bien es mucho más complejo de lo que parece.

Gestionar una crisis es moverse en un equilibrio muy fino. Se tiene que reaccionar sobre seguro, pero no se puede tardar. Hay que mantener la calma, pero sin parecer distante. Es necesario comunicar, pero sin precipitarse. Porque en esos momentos de shock, de incertidumbre y dolor, la ciudadanía no solo espera respuestas: espera sentir que hay alguien al mando. Alguien que, aunque no pueda cambiar lo ocurrido, sepa guiar la respuesta pública y sostener el dolor colectivo con humanidad, firmeza y sentido institucional.

Hemos visto muchos estilos de liderazgo en momentos de crisis. Algunos conectaron con la sociedad, otros generaron rechazo o incluso desconfianza. En el 11M, el gobierno de Aznar eligió sostener un relato que terminó dejando la verdad a un lado, con consecuencias profundas tanto en el resultado electoral que hubo días más tarde como en la reputación de su partido. En la crisis económica de 2008, Zapatero trató de esquivar la realidad, y cuando finalmente pronunció la palabra "crisis", ya había dinamitado su capital político. Rajoy, durante el desastre del Prestige, optó por marcar distancia y minimizar lo ocurrido con aquella frase que aún parece un chiste: "unos pequeños hilillos de plastilina". Y más recientemente, lo hemos visto con la DANA en la Comunidad Valenciana: por mucho que Carlos Mazón trató de resistir, las consecuencias llegaron.

También hemos visto estilos que intentan conectar desde lo simbólico, desde lo cercano, desde lo emocional. Algunas veces se acierta. Otras, se cae en el exceso o en la teatralidad. Pero hay una constante: en cada crisis, los liderazgos se ponen a prueba. No basta con actuar. Hay que saber estar.

Y lo cierto es que en esta primera fase de la tragedia de Adamuz, hemos visto una respuesta más coordinada y eficaz. Las horas iniciales, las más críticas, se han gestionado con rapidez, con protocolos que han funcionado, y con líderes que no han buscado protagonismo, sino estar donde tocaba. Eso, en medio del dolor, importa.

Ahora que ha pasado lo más urgente, se pueden analizar mejor las piezas. La Junta de Andalucía ha terminado su parte, que era la atención a la emergencia, y lo ha hecho bien. Juanma Moreno Bonilla ha sabido mostrarse cercano, sereno, incluso empático, algo que en otros momentos se le ha echado en falta. Recupera aquí una imagen que ya le funcionó durante la pandemia: la del presidente-padre de familia, capaz de transmitir calma y contención. Un perfil que, en Andalucía, conecta especialmente bien en tiempos inciertos.

Ahora el foco se desplaza hacia el Gobierno central. Comienza la segunda fase de la gestión: la investigación, la transparencia, la asunción de responsabilidades políticas y técnicas. Le toca ahora al Ejecutivo dar explicaciones, tomar decisiones difíciles y resistir el desgaste de una oposición que ya aprieta.

Y aún quedará una tercera fase: la batalla por el relato. La que se libra en medios, en redes, en tertulias y en la memoria colectiva. La que definirá quién supo estar a la altura y quién no. Porque las crisis no se olvidan. Se sedimentan. Y dejan huella.

Las tragedias no se pueden resolver. No tienen solución. Pero sí tienen gestión. Y esa gestión habla del tipo de liderazgo que estamos dispuestos a aceptar… o a exigir.

Porque cada gesto, cada palabra, cada ausencia, deja una marca.

Y sí, todo eso influye en el voto. Porque cuando se rompe la normalidad, lo que recordamos no son solo los discursos. Son las decisiones, es cómo nos trataron y cómo nos hablaron.

Porque liderar no es solo mandar. Es saber hacer, saber estar y saber sentir.

Y eso, aunque no siempre salga en los titulares, también se vota.