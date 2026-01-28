El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) cierra el acceso de camiones a sus instalaciones tras ocuparse al completo las áreas de estacionamiento del puerto. Igualmente, quedan canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger a consecuencia del temporal de la borrasca 'Kristin', también desde el puerto de Algeciras.

Alrededor de 2.800 camiones se encontraban desde ayer martes en Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto portuario. Por tanto, los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder ya al puerto.

Este cierre se mantendrá durante toda la jornada del miércoles, con fuerte viento y mal estado de la mar, lo que también ha provocado que las terminales de contenedores sigan sin actividad y los ferries de las líneas del Estrecho no operen.

Las áreas de servicio cercanas al puerto de Algeciras también están completas. Ante esto, la institución recomienda a los transportistas parar en otras áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz.

Aviso naranja en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso naranja en el estrecho hasta las 20:00 horas por viento del oeste o suroeste de 61 a 74 km/h (fuerza 8), con olas de hasta 6 metros de altura, y por precipitaciones con acumulados que podrían superar los 120 mm en 12 horas.

A partir de las ocho de la tarde, el aviso pasará a ser amarillo con vientos del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h y olas de hasta 5 metros. Ante cualquier actualización, puede seguir informado aquí a través de la página oficial de AEMET.