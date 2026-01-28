Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal Kristin SevillaAviso rojo en AlmeríaNivel embalses SevillaQué significa alerta naranjaFinal alerta naranja SevillaAlineaciones Betis-FeyenoordSubida sueldo funcionariosVertedero Palmete
instagramlinkedin

Borrasca 'Kristin' en Andalucía

El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

La borrasca Kristin obliga a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras a tomar medidas y recomienda parar en áreas de servicios externas a la provincia de Cádiz por la acumulación de transportistas

Imagen de camiones parados en el puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’ este martes. ARCHIVO.

Imagen de camiones parados en el puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’ este martes. ARCHIVO. / Nono Rico / Europa Press

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) cierra el acceso de camiones a sus instalaciones tras ocuparse al completo las áreas de estacionamiento del puerto. Igualmente, quedan canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger a consecuencia del temporal de la borrasca 'Kristin', también desde el puerto de Algeciras.

Alrededor de 2.800 camiones se encontraban desde ayer martes en Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto portuario. Por tanto, los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder ya al puerto.

Este cierre se mantendrá durante toda la jornada del miércoles, con fuerte viento y mal estado de la mar, lo que también ha provocado que las terminales de contenedores sigan sin actividad y los ferries de las líneas del Estrecho no operen.

Las áreas de servicio cercanas al puerto de Algeciras también están completas. Ante esto, la institución recomienda a los transportistas parar en otras áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz.

Aviso naranja en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso naranja en el estrecho hasta las 20:00 horas por viento del oeste o suroeste de 61 a 74 km/h (fuerza 8), con olas de hasta 6 metros de altura, y por precipitaciones con acumulados que podrían superar los 120 mm en 12 horas.

Noticias relacionadas y más

A partir de las ocho de la tarde, el aviso pasará a ser amarillo con vientos del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h y olas de hasta 5 metros. Ante cualquier actualización, puede seguir informado aquí a través de la página oficial de AEMET.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
  2. Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
  3. El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
  4. Nuevo cierre de una tienda Inditex en Andalucía: CCOO denuncia que Oysho deja el centro comercial de Nervión en Sevilla
  5. Carreteras cortadas este domingo en Andalucía: nieve, accesos cerrados a Sierra Nevada y cadenas obligatorias en seis vías
  6. Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz
  7. Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias
  8. La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos

Una gran tractorada llega a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

Una gran tractorada llega a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

La celiaquía podrían estar detrás de problemas cutáneos o tiroideos con síntomas digestivos leves

La celiaquía podrían estar detrás de problemas cutáneos o tiroideos con síntomas digestivos leves

Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos

Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos

El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz

El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz

Aviso rojo en Almería con vientos huracanados de hasta 130 km/h

Aviso rojo en Almería con vientos huracanados de hasta 130 km/h

¿Quién lidera cuando todo se rompe?

¿Quién lidera cuando todo se rompe?

Andrés Tallos, del videojuego a la captación de proyectos: "En Andalucía hay una ola de jóvenes con una ambición adicional"

Andrés Tallos, del videojuego a la captación de proyectos: "En Andalucía hay una ola de jóvenes con una ambición adicional"
Tracking Pixel Contents