Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias

Siguen las lluvias en Sevilla y por varios más con una pequeña tregua el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos en Sevilla y el resto de Andalucía debido a la previsión de lluvias persistentes y fuertes rachas de viento. La comunidad andaluza, junto a otras regiones del sur de la península, se verá afectada por un frente atlántico que traerá cielos nubosos y precipitaciones generalizadas a lo largo del día.

Lluvias y vientos intensos en Sevilla

En Sevilla, las lluvias comenzarán de forma significativa este jueves desde la madrugada, con una probabilidad de precipitación del 80% a primera hora de la mañana. A partir de las 12:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y en la tarde, las precipitaciones continuarán, alcanzando un 100% de probabilidad en algunas áreas. La ciudad experimentará cielos muy nubosos con lluvias intermitentes, especialmente hacia la tarde.

Además, se esperan fuertes vientos con ráfagas de hasta 50 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo en la calle.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su predicción para los próximos días en Sevilla, destacando un panorama de lluvias continuas y viento fuerte, con algunas treguas en medio de la semana.

Jueves 29 de enero:

Probabilidad de precipitación: 100% en todo el día.

en todo el día. Franja horaria más lluviosa: La lluvia será constante desde la madrugada hasta la tarde, con una disminución del riesgo hacia la noche (50% de probabilidad).

La lluvia será constante desde la madrugada hasta la tarde, con una disminución del riesgo hacia la noche (50% de probabilidad). Temperaturas: Máxima de 20°C, mínima de 13°C.

Máxima de 20°C, mínima de 13°C. Viento: Suroeste, con ráfagas de 50 km/h.

Viernes 30 de enero:

Probabilidad de precipitación: 85% durante el día, con lluvias desde la madrugada hasta la tarde.

durante el día, con lluvias desde la madrugada hasta la tarde. Franja horaria más lluviosa: Lluvias moderadas durante todo el día, con una leve disminución en la tarde.

Lluvias moderadas durante todo el día, con una leve disminución en la tarde. Temperaturas: Máxima de 19°C, mínima de 10°C.

Máxima de 19°C, mínima de 10°C. Viento: Suroeste, con ráfagas de hasta 20 km/h.

Sábado 31 de enero:

Probabilidad de precipitación: 50% , con cielos nubosos e intervalos de lluvias.

, con cielos nubosos e intervalos de lluvias. Franja horaria más lluviosa: Probabilidad más alta durante la tarde-noche, con 45% de precipitación.

Probabilidad más alta durante la tarde-noche, con 45% de precipitación. Temperaturas: Máxima de 18°C, mínima de 9°C.

Máxima de 18°C, mínima de 9°C. Viento: Oeste, con ráfagas moderadas de 15 km/h.

Domingo 1 de febrero:

Probabilidad de precipitación: 100% en todo el día.

en todo el día. Franja horaria más lluviosa: Lluvias continuas a lo largo de la jornada.

Lluvias continuas a lo largo de la jornada. Temperaturas: Máxima de 18°C, mínima de 11°C.

Máxima de 18°C, mínima de 11°C. Viento: Suroeste, con ráfagas de hasta 45 km/h.

Lunes 2 de febrero:

Probabilidad de precipitación: 100% durante todo el día.

durante todo el día. Franja horaria más lluviosa: Lluvias continuas desde la madrugada hasta la tarde.

Lluvias continuas desde la madrugada hasta la tarde. Temperaturas: Máxima de 17°C, mínima de 9°C.

Máxima de 17°C, mínima de 9°C. Viento: Suroeste, con ráfagas de 75 km/h.

Martes 3 de febrero:

Probabilidad de precipitación: 100% durante el día.

durante el día. Franja horaria más lluviosa: Lluvias constantes desde la madrugada hasta la tarde.

Lluvias constantes desde la madrugada hasta la tarde. Temperaturas: Máxima de 16°C, mínima de 8°C.

Máxima de 16°C, mínima de 8°C. Viento: Suroeste, con ráfagas de hasta 20 km/h.

Otras zonas afectadas en Andalucía

La previsión también incluye avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga, mientras que la costa de Almería y Granada será una de las más impactadas por oleaje con avisos naranjas.

Subida de temperaturas

Aunque las lluvias dominarán la jornada, las temperaturas en Sevilla experimentarán una subida significativa, alcanzando máximas de hasta 20°C. No obstante, las temperaturas mínimas permanecerán en torno a los 13°C, lo que contribuye a una sensación térmica templada, aunque la humedad será alta durante todo el día.

Avisos por viento y olas en la costa

La costa de Cádiz, Almería y Granada estarán en alerta naranja por oleaje, lo que podría generar condiciones complicadas para actividades en el mar. Las zonas costeras deben estar atentas a la posible aparición de fuertes olas, que también afectarán a Málaga y Almería. Mientras que Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba tendran aviso amarillo por lluvia y viento.