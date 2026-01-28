Los viajeros del AVE Sevilla-Madrid tendrán que esperar al menos diez días: el servicio se recuperará a partir del 7 de febrero
El ministro Óscar Puente confirmar la demora en las previsiones de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla no se retomará al menos hasta el 7 de febrero. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que los trabajos necesarios para reparar las vías dañadas por el accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas por el choque entre un Alvia y un tren Iryo, se prolongarán al menos durante diez días. Hasta entonces la alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía permanecerá suspendida y sólo serán posibles los desplazamientos por vías alternativas.
"En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", explicó el ministro de Transportes en un mensaje difundido en redes sociales en el que confirma la demora ya anunciada el pasado lunes respecto a las estimaciones previstas. El Gobierno quería retomar este servicio el 2 de febrero pero antes debían completarse las labores de rescate de las víctimas mortales y la recopilación de datos y pruebas de cara a la investigación judicial.
Renfe, de hecho, ya estaba comercializando billetes a partir del 2 de febrero para la alta velocidad entre Sevilla y Madrid aunque a precios de a partir de 15 euros dada la incertidumbre que existía en torno a la fecha en la que se podría reanudar el servicio.
Propuestas alternativas
Mientras tanto, Renfe ha planteado una alternativa para los viajeros que combina trayectos en autobús y en tren lo que incrementará los tiempos de viaje. De hecho, están diseñados para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios y que no puedan hacerlo por otros medios como aviones o autobuses.
Asimismo, las principales compañías aéreas y de autobuses han incrementado las plazas destinadas a facilitar las conexiones entre Sevilla y Málaga y Madrid. Esto ha provocado en algunos momentos subidas de precios que han sido denunciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios. Empresas como Iberia han garantizado un tope de 150 euros por trayecto.
