Alertas viernesDirecto temporal KristinNivel embalses SevillaVientos huracanados Andalucía
Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado

Aunque el temporal disminuye, todavía hay activas alertas en pres provincias andaluzas, que pueden alargarse al sábado

Mapa del tiempo en Andalucía este viernes por la noche. / Aemet

Sevilla

El temporal mantiene a Andalucía este viernes con avisos naranjas por viento en amplias zonas de Almería, Granada y Jaén, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora, y alertas por oleaje en el litoral almeriense y granadino. Una situación que se extendería al sábado con alertas naranjas en las mismas provincias y por los mismos fenómenos, según adelanta Aemet.

La situación más adversa se concentrará a lo largo de este viernes, con un empeoramiento progresivo en varias comarcas del sureste andaluz y especial incidencia en áreas de montaña y costa.

Avisos por viento en Almería

En la provincia de Almería, el aviso amarillo se mantiene hasta las 15.00 horas en Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. A partir de ese momento, el nivel de alerta sube a naranja hasta la medianoche, con rachas del oeste de hasta 90 km/h.

Además, Poniente, Almería capital y el Levante almeriense permanecen bajo aviso amarillo desde las 11.00 horas y hasta el final de la jornada. En estas zonas se prevén vientos de 80 km/h en Poniente y la capital, y de 70 km/h en el Levante.

Oleaje en la costa almeriense y granadina

El temporal marítimo también marcará la jornada. En Almería, el aviso amarillo por oleaje estará activo desde la medianoche hasta las 19.00 horas en Poniente, Almería capital y el Levante. Posteriormente, la alerta ascenderá a naranja hasta el final del día, con vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

En el litoral de Granada, los avisos por fenómenos costeros se activan en dos tramos: desde la medianoche hasta las 05.00 horas, y nuevamente desde las 12.00 horas hasta el cierre de la jornada. En ambos periodos se esperan rachas del oeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Granada y Jaén, en naranja por rachas fuertes

En la provincia de Granada, la alerta naranja por viento se activará desde las 18.00 horas hasta la medianoche en Nevada y Alpujarras, donde se prevén rachas de hasta 100 km/h. En ese mismo intervalo, habrá aviso amarillo en Cuenca del Genil, Guadix, Baza y la costa, con vientos que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por último, en Jaén, la comarca de Cazorla y Segura estará bajo aviso naranja entre las 18.00 horas y la medianoche, con rachas de hasta 90 km/h. En el Valle del Guadalquivir y en Capital y Montes, la Aemet mantiene el aviso amarillo por vientos del oeste de hasta 80 km/h.

Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado

Los familiares de las víctimas de Adamuz imponen su dolor con reproches al Gobierno: "El Señor es la única presidencia que queremos"

Huelva reza por sus víctimas en el accidente de Adamuz y exige justicia: "Es necesario esclarecer la verdad"

Misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz, en directo | El obispo de Huelva: "Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia"

El Parlamento andaluz abraza "el espíritu de Adamuz": desecha la confrontación y defiende la respuesta "rápida y coordinada"

La UE confía en Andalucía para liderar el uso seguro de la inteligencia artificial generativa en la administración

Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz: "Podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el 18 de enero"

