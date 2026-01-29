Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado

El temporal mantiene a Andalucía este viernes con avisos naranjas por viento en amplias zonas de Almería, Granada y Jaén, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora, y alertas por oleaje en el litoral almeriense y granadino. Una situación que se extendería al sábado con alertas naranjas en las mismas provincias y por los mismos fenómenos, según adelanta Aemet.

La situación más adversa se concentrará a lo largo de este viernes, con un empeoramiento progresivo en varias comarcas del sureste andaluz y especial incidencia en áreas de montaña y costa.

Avisos por viento en Almería

En la provincia de Almería, el aviso amarillo se mantiene hasta las 15.00 horas en Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. A partir de ese momento, el nivel de alerta sube a naranja hasta la medianoche, con rachas del oeste de hasta 90 km/h.

Además, Poniente, Almería capital y el Levante almeriense permanecen bajo aviso amarillo desde las 11.00 horas y hasta el final de la jornada. En estas zonas se prevén vientos de 80 km/h en Poniente y la capital, y de 70 km/h en el Levante.

Oleaje en la costa almeriense y granadina

El temporal marítimo también marcará la jornada. En Almería, el aviso amarillo por oleaje estará activo desde la medianoche hasta las 19.00 horas en Poniente, Almería capital y el Levante. Posteriormente, la alerta ascenderá a naranja hasta el final del día, con vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

En el litoral de Granada, los avisos por fenómenos costeros se activan en dos tramos: desde la medianoche hasta las 05.00 horas, y nuevamente desde las 12.00 horas hasta el cierre de la jornada. En ambos periodos se esperan rachas del oeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Granada y Jaén, en naranja por rachas fuertes

En la provincia de Granada, la alerta naranja por viento se activará desde las 18.00 horas hasta la medianoche en Nevada y Alpujarras, donde se prevén rachas de hasta 100 km/h. En ese mismo intervalo, habrá aviso amarillo en Cuenca del Genil, Guadix, Baza y la costa, con vientos que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por último, en Jaén, la comarca de Cazorla y Segura estará bajo aviso naranja entre las 18.00 horas y la medianoche, con rachas de hasta 90 km/h. En el Valle del Guadalquivir y en Capital y Montes, la Aemet mantiene el aviso amarillo por vientos del oeste de hasta 80 km/h.