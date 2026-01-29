Andalucía
Aviso rojo en el Guadalete: 50 personas rescatadas y 9 zonas rurales desalojadas en Jerez por la crecida del río
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado de nuevos desalojos este jueves a mediodía en el Portal y Portalillo, La Ina, Las Pachecas, La Corta y Lomopardo
El paso de la borrasca Kristin ha dejado el Guadalete en aviso rojo, tal como consta en el mapa web de la Consejería de Agricultura. Las intensas lluvias registradas en la provincia de Cádiz han provocado una crecida en este río superior a los seis metros, lo que ha obligado al desalojo este jueves de hasta nueve zonas rurales de Jerez de la Frontera, según ha detallado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
"La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas de sus viviendas por las inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete por la subida del río Guadalete", han informado desde la Benemérita. Entre otras actuaciones, los agentes desplegados han rescatado "a una persona de su vehículo atrapado en el agua en la carretera A381".
"La situación en el Guadalete ha motivado nuevos desalojos preventivos en las barriadas del Portal y Portalillo, La Ina, Las Pachecas, La Corta y Lomopardo", recoge un comunicado emitido a mediodía del jueves por la EMA, que ha habilitado un puesto de mando avanzando en la zona. Anteriormente, las autoridades habían evacuado otras tres zonas rurales de Jerez de la Frontera: Los Cejos del Inglés, La Greduela y Cañada del Carrillo.
