Esta es la capital andaluza que esconde un cementerio romano en pleno Centro: tiene más de 50 tumbas con 2.000 años

"Cuando estás pisando por aquí, estás pisando muertos". Así ha explicado Fernando Preciados, divulgador granadino de historia, cultura y tradiciones, el curioso hallazgo que se encontró en 2010 en uno de los lugares más emblemáticos de la capital de Granada cuando se estaban desarrollando las obras del metro.

Los operarios se encontraban realizando las tareas necesarias para permitir el paso del metro por el entorno de la concurrida plaza Einstein cuando descubrieron restos óseos en lo que 2.000 años atrás había sido un cementerio romano de la antigua Granada Iliberri, un antiguo asentamiento que se acabó transformando en la Granada actual.

Más de 50 tumbas y distintos rituales funerarios romanos

Lo mismo sucedió con las obras del metro en Severo Ochoa, otro de los enclaves más famosos de Granada, donde también se encontraron vestigios arqueológicos de la época romana.

En el caso de plaza Einstein, se encontró una necrópolis romana formada por más de 50 tumbas que aún mantenían diversos restos óseos con miles de años de antigüedad.

La necrópolis romana descubierta bajo la plaza Einstein

"Esto no es una leyenda ni un mito urbano, esto es historia y poca gente lo recuerda", ha asegurado el divulgador, que ha afirmado que en este asentamiento romano se encontraron decenas de personas enterradas.

Unos cuerpos que fueron hallados con distintos ritos funerarios y en distintos grados de conservación y enterramiento: "Había cuerpos entre vasijas, cubiertos con tejas, entre ladrillos y con rituales funerarios".

Sin embargo, a pesar de este medio centenar de tumbas que se encontraron en el lugar, el divulgador ha asegurado que "no han sacado ni un cuarto de lo que hay abajo", por lo que ha afirmado que pasear por este reconocido punto de la capital es recorrer todo un cementerio romano con decenas de cuerpos escondidos bajo nuestros pies.