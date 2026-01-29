Cortes de tráfico en 32 carreteras de Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Kristin

La última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que un total de 40 carreteras de la red secundaria en España permanecen cortadas este jueves debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca Kristin. De estas, 32 se encuentran en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la más afectada con un total de 19 vías cerradas.

La situación más crítica se registra en la provincia gaditana, donde las fuertes precipitaciones han obligado al cierre de importantes vías de comunicación. Entre ellas destacan las siguientes:

A-2101 Castellar de la Frontera

A-2202 El Guijo

CA-3101 Marchanudo Alto

CA-3102 Jerez de la Frontera

CA-3105 Guadalcacín

CA-3113 El Portal

CA-4102 Torre Melgarejo

CA-4107 Torrecera

CA-5101 La Garrapata

CA-6101 Bornos

CA-6105 Los Barrancos

CA-6200 Alcalá de los Gazules

CA-8100 Villamartín

CA-8200 Los Ángeles

CA-8201 Jimena de la Frontera

CA-9101 Olvera

CA-9120 Torre-Alhaquime

CA-9200 Los Ángeles

CA-9208 Algeciras

Además de Cádiz, otras provincias andaluzas también reportan cortes significativos en las vías secundarias. La provincia de Córdoba se ve afectada por el cierre de las siguientes carreteras:

Córdoba

CO-4205 Montemayor

CO-4207 Jarata

A-309 Pragdena

En Jaén, la lluvia también ha dejado varias carreteras sin circulación, como la A-312 Tobaruela y la A-6100 Guarromán, mientras que en Granada, las dificultades de tránsito se concentran en las siguientes rutas:

Granada

A-336 Anzola

GR-4402 Huétor Tájar

GR-3401 Zujaira

Por otro lado, en Málaga y Sevilla, también se han registrado cortes importantes, que afectan a las siguientes carreteras:

Málaga

MA-8302 Estepona

A-2102 Secadero

Sevilla

SE-4104 Alcolea del Río

A-361 Morón de la Frontera

Las autoridades de tráfico recomiendan a los conductores que eviten viajar por estas zonas y sigan las recomendaciones de seguridad. Asimismo, se insta a la población a estar atenta a los boletines informativos de la DGT y a hacer uso de las rutas alternativas disponibles.