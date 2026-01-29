Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal KristinAlertas juevesNivel embalses SevillaDónde ha llovido másVientos huracanados AndalucíaNómina funcionariosNuevo vuelo SevillaAlineaciones Betis-Feyenoord
instagramlinkedin

Movilidad

Cortes de tráfico en 32 carreteras de Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Kristin

Cádiz es la provincia más afectada, con 19 vías cerradas, mientras que otras provincias como Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla también sufren interrupciones en su red secundaria de carreteras.

Carreteras cortadas este jueves de la red secundaria en Andalucía

Carreteras cortadas este jueves de la red secundaria en Andalucía / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que un total de 40 carreteras de la red secundaria en España permanecen cortadas este jueves debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca Kristin. De estas, 32 se encuentran en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la más afectada con un total de 19 vías cerradas.

La situación más crítica se registra en la provincia gaditana, donde las fuertes precipitaciones han obligado al cierre de importantes vías de comunicación. Entre ellas destacan las siguientes:

  • A-2101 Castellar de la Frontera
  • A-2202 El Guijo
  • CA-3101 Marchanudo Alto
  • CA-3102 Jerez de la Frontera
  • CA-3105 Guadalcacín
  • CA-3113 El Portal
  • CA-4102 Torre Melgarejo
  • CA-4107 Torrecera
  • CA-5101 La Garrapata
  • CA-6101 Bornos
  • CA-6105 Los Barrancos
  • CA-6200 Alcalá de los Gazules
  • CA-8100 Villamartín
  • CA-8200 Los Ángeles
  • CA-8201 Jimena de la Frontera
  • CA-9101 Olvera
  • CA-9120 Torre-Alhaquime
  • CA-9200 Los Ángeles
  • CA-9208 Algeciras

Además de Cádiz, otras provincias andaluzas también reportan cortes significativos en las vías secundarias. La provincia de Córdoba se ve afectada por el cierre de las siguientes carreteras:

Córdoba

  • CO-4205 Montemayor
  • CO-4207 Jarata
  • A-309 Pragdena

En Jaén, la lluvia también ha dejado varias carreteras sin circulación, como la A-312 Tobaruela y la A-6100 Guarromán, mientras que en Granada, las dificultades de tránsito se concentran en las siguientes rutas:

Granada

  • A-336 Anzola
  • GR-4402 Huétor Tájar
  • GR-3401 Zujaira

Por otro lado, en Málaga y Sevilla, también se han registrado cortes importantes, que afectan a las siguientes carreteras:

Málaga

  • MA-8302 Estepona
  • A-2102 Secadero

Sevilla

  • SE-4104 Alcolea del Río
  • A-361 Morón de la Frontera

Noticias relacionadas y más

Las autoridades de tráfico recomiendan a los conductores que eviten viajar por estas zonas y sigan las recomendaciones de seguridad. Asimismo, se insta a la población a estar atenta a los boletines informativos de la DGT y a hacer uso de las rutas alternativas disponibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
  2. La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
  3. Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias
  4. Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero
  5. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  6. 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
  7. El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
  8. La borrasca Joseph irrumpe en Andalucía: alertas este martes por lluvia, viento y oleaje en las ocho provincias

Cortes de tráfico en 32 carreteras de Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Kristin

Cortes de tráfico en 32 carreteras de Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Kristin

Esta es la capital andaluza que esconde un cementerio romano en pleno Centro: tiene más de 50 tumbas con 2.000 años

Esta es la capital andaluza que esconde un cementerio romano en pleno Centro: tiene más de 50 tumbas con 2.000 años

Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias

Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias

Vientos huracanados de hasta 174 kilómetros por hora en Andalucía: los municipios donde más ha golpeado la borrasca Kristin

Vientos huracanados de hasta 174 kilómetros por hora en Andalucía: los municipios donde más ha golpeado la borrasca Kristin

Los municipios andaluces en los que más ha llovido con la borrasca Kristin: Grazalema lidera la clasificación

Los municipios andaluces en los que más ha llovido con la borrasca Kristin: Grazalema lidera la clasificación

Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final

Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final

Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero

Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero

La borrasca Kristin deja casi dos mil incidencias y cinco heridos en Andalucía

La borrasca Kristin deja casi dos mil incidencias y cinco heridos en Andalucía
Tracking Pixel Contents