Movilidad
Cortes de tráfico en 32 carreteras de Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Kristin
Cádiz es la provincia más afectada, con 19 vías cerradas, mientras que otras provincias como Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla también sufren interrupciones en su red secundaria de carreteras.
La última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que un total de 40 carreteras de la red secundaria en España permanecen cortadas este jueves debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca Kristin. De estas, 32 se encuentran en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la más afectada con un total de 19 vías cerradas.
La situación más crítica se registra en la provincia gaditana, donde las fuertes precipitaciones han obligado al cierre de importantes vías de comunicación. Entre ellas destacan las siguientes:
- A-2101 Castellar de la Frontera
- A-2202 El Guijo
- CA-3101 Marchanudo Alto
- CA-3102 Jerez de la Frontera
- CA-3105 Guadalcacín
- CA-3113 El Portal
- CA-4102 Torre Melgarejo
- CA-4107 Torrecera
- CA-5101 La Garrapata
- CA-6101 Bornos
- CA-6105 Los Barrancos
- CA-6200 Alcalá de los Gazules
- CA-8100 Villamartín
- CA-8200 Los Ángeles
- CA-8201 Jimena de la Frontera
- CA-9101 Olvera
- CA-9120 Torre-Alhaquime
- CA-9200 Los Ángeles
- CA-9208 Algeciras
Además de Cádiz, otras provincias andaluzas también reportan cortes significativos en las vías secundarias. La provincia de Córdoba se ve afectada por el cierre de las siguientes carreteras:
Córdoba
- CO-4205 Montemayor
- CO-4207 Jarata
- A-309 Pragdena
En Jaén, la lluvia también ha dejado varias carreteras sin circulación, como la A-312 Tobaruela y la A-6100 Guarromán, mientras que en Granada, las dificultades de tránsito se concentran en las siguientes rutas:
Granada
- A-336 Anzola
- GR-4402 Huétor Tájar
- GR-3401 Zujaira
Por otro lado, en Málaga y Sevilla, también se han registrado cortes importantes, que afectan a las siguientes carreteras:
Málaga
- MA-8302 Estepona
- A-2102 Secadero
Sevilla
- SE-4104 Alcolea del Río
- A-361 Morón de la Frontera
Las autoridades de tráfico recomiendan a los conductores que eviten viajar por estas zonas y sigan las recomendaciones de seguridad. Asimismo, se insta a la población a estar atenta a los boletines informativos de la DGT y a hacer uso de las rutas alternativas disponibles.
