El funeral por las víctimas de Adamuz, en directo: Huelva acoge una gran ceremonia este jueves presidida por los Reyes

Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz. El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. El acto estará presidido por los Reyes de España Felipe VI y Letizia y contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este funeral se ha convertido en el principal acto oficial de recuerdo a la víctimas de Huelva, donde residían 27 de los 45 fallecidos, tras la cancelación del homenaje de estado que estaba programado para el 31 de enero. Por este motivo, se ha habilitado un espacio con cabida para 5.000 personas en vez de la Catedral de La Merced, ubicación prevista en primera instancia.

Llegada de los Reyes al funera La Diócesis de Huelva ha informado que se prevé que los Reyes de España lleguen a Huelva sobre las 17:55 horas para asisitir a la Misa funeral por las víctimas del trágico accidente de trenes en Adamuz. Serán recibidos por el obispo en el acceso lateral del Palacio de Deportes Carolina Marín situado en la calle Honduras.

Más de 330 familiares de víctimas del accidente de Adamuz participarán en la misa funeral de Huelva La misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz contará con la participación prevista de 336 familiares, que ocuparán un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes Carolina Marín. Este espacio ha sido dispuesto en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, que ha facilitado más de 500 sillas, "garantizando un entorno adecuado, digno y respetuoso para las familias".