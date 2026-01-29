En Directo
El funeral por las víctimas de Adamuz, en directo: Huelva acoge una gran ceremonia este jueves presidida por los Reyes
El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra
Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz. El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. El acto estará presidido por los Reyes de España Felipe VI y Letizia y contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Este funeral se ha convertido en el principal acto oficial de recuerdo a la víctimas de Huelva, donde residían 27 de los 45 fallecidos, tras la cancelación del homenaje de estado que estaba programado para el 31 de enero. Por este motivo, se ha habilitado un espacio con cabida para 5.000 personas en vez de la Catedral de La Merced, ubicación prevista en primera instancia.
Llegada de los Reyes al funera
La Diócesis de Huelva ha informado que se prevé que los Reyes de España lleguen a Huelva sobre las 17:55 horas para asisitir a la Misa funeral por las víctimas del trágico accidente de trenes en Adamuz.
Serán recibidos por el obispo en el acceso lateral del Palacio de Deportes Carolina Marín situado en la calle Honduras.
Más de 330 familiares de víctimas del accidente de Adamuz participarán en la misa funeral de Huelva
La misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz contará con la participación prevista de 336 familiares, que ocuparán un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes Carolina Marín.
Este espacio ha sido dispuesto en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, que ha facilitado más de 500 sillas, "garantizando un entorno adecuado, digno y respetuoso para las familias".
¿Cómo será la Misa Funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva?
La misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. L
La Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar y el crucifijo que se instalará será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.
El obispo de Huelva ha animado a la participación a "todos los diocesanos", especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos
