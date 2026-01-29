Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El funeral por las víctimas de Adamuz, en directo: Huelva acoge una gran ceremonia este jueves presidida por los Reyes

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra

Familiares y vecinos de la familia Zamorano fallecidos en el accidente de Adamuz, muestran su dolor tras la misa funeral celebrada en su memoria, en la capilla ardiente instalada en el Pabellón de Deportes de Aljaraque (Huelva)

Familiares y vecinos de la familia Zamorano fallecidos en el accidente de Adamuz, muestran su dolor tras la misa funeral celebrada en su memoria, en la capilla ardiente instalada en el Pabellón de Deportes de Aljaraque (Huelva) / Rocío Ruz / Europa Press

Patricia Godino

Ramón Morales

Javier Alonso

Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz. El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. El acto estará presidido por los Reyes de España Felipe VI y Letizia y contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este funeral se ha convertido en el principal acto oficial de recuerdo a la víctimas de Huelva, donde residían 27 de los 45 fallecidos, tras la cancelación del homenaje de estado que estaba programado para el 31 de enero. Por este motivo, se ha habilitado un espacio con cabida para 5.000 personas en vez de la Catedral de La Merced, ubicación prevista en primera instancia.

Aviso rojo en el Guadalete: 50 personas rescatadas y 9 zonas rurales desalojadas en Jerez por la crecida del río

Juanma Moreno abre el debate sobre prohibir el uso de las redes sociales a los menores

España, actor principal de Heineken en su estrategia mundial de innovación y sostenibilidad

Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz con un gran funeral presidido por los Reyes ante 5.000 personas

La industria andaluza acelera la eficiencia energética con proyectos a medida

