La industria andaluza acelera la eficiencia energética con proyectos a medida

Edison Next concentra cerca del 66% de los Certificados de Ahorro Energético gestionados en Andalucía en 2025

La industria andaluza avanza hacia modelos más eficientes, con proyectos de ahorro energético adaptados a cada instalación.

La industria andaluza avanza hacia modelos más eficientes, con proyectos de ahorro energético adaptados a cada instalación.

El Correo

El Correo

La industria andaluza ha intensificado su apuesta por la eficiencia energética mediante proyectos industriales diseñados a medida para cada proceso productivo. En este contexto, Edison Next ha gestionado durante 2025 un total de 27,7 gigavatios hora (GWh) en actuaciones industriales en Andalucía, lo que representa casi dos tercios del total de energía intervenida en la región a través de este tipo de iniciativas.

En conjunto, Andalucía ha emitido 42 GWh en Certificados de Ahorro Energético (CAE) asociados a actuaciones industriales de eficiencia energética a lo largo del último año. Estos certificados acreditan ahorros reales y verificados y se han consolidado como una herramienta clave para impulsar inversiones energéticas en el tejido industrial andaluz.

Oficinas Edison Next Spain

Oficinas Edison Next Spain

Estas actuaciones se caracterizan por su alto grado de personalización, ya que se adaptan a las particularidades técnicas y operativas de cada instalación. A diferencia de las medidas estandarizadas, requieren un análisis detallado del funcionamiento industrial, una integración precisa en los sistemas existentes y una gestión integral orientada a maximizar los ahorros energéticos.

Andalucía concentró en 2025 un total de 42 GWh en Certificados de Ahorro Energético, un instrumento clave para impulsar la eficiencia en la industria.

En Andalucía, este tipo de proyectos se ha desarrollado especialmente en sectores como el agroalimentario, químico, del vidrio y siderúrgico, donde la mejora de la eficiencia energética tiene un impacto directo tanto en la reducción del consumo como en la competitividad empresarial.

El sistema de Certificados de Ahorro Energético, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y gestionado en Andalucía por la Consejería competente en materia de energía e industria, permite transformar los ahorros obtenidos en un retorno económico adicional, reduciendo el esfuerzo inversor inicial y facilitando la puesta en marcha de este tipo de actuaciones.

