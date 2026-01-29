La UE confía en Andalucía para liderar el uso seguro de la inteligencia artificial generativa en la administración

La Junta de Andalucía ha sido seleccionada para liderar Eunomia.ai, un proyecto europeo que busca aplicar la inteligencia artificial generativa en las administraciones públicas de forma segura, controlada y útil para la ciudadanía. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Europa Digital y contará con la participación de 25 administraciones públicas de distintos niveles de gobierno.

El liderazgo andaluz se ejercerá a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que coordinará un consorcio de 34 entidades de 14 países europeos. El proyecto fue abordado en una reunión en Bruselas entre el consejero Jorge Paradela y responsables de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea.

Un consorcio europeo amplio

Entre las entidades participantes figuran gobiernos nacionales como los de Austria, Estonia, Grecia, Polonia y Portugal, además de administraciones regionales y ayuntamientos de varios países europeos, incluido el Ayuntamiento de Granada. Esta diversidad permitirá probar soluciones de IA en contextos administrativos muy distintos.

El objetivo común es claro: mejorar el funcionamiento de los servicios públicos sin comprometer la privacidad, los derechos fundamentales ni la seguridad jurídica de la ciudadanía.

IA generativa al servicio del ciudadano

El proyecto plantea aplicar la IA generativa en tareas habituales de la administración, como la agilización de trámites, la resolución de expedientes complejos, la atención a la ciudadanía mediante asistentes virtuales multilingües o la comprensión de normas y documentos administrativos.

Todo el desarrollo se realizará cumpliendo la Ley Europea de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y los estándares europeos de ciberseguridad, un aspecto clave del proyecto.

Infraestructura soberana y compartida

Con una duración prevista de 36 meses, EUNOMIA.AI impulsará un modelo europeo de uso de la IA generativa en el sector público basado en una infraestructura soberana y compartida, que evitará duplicidades y reducirá costes. Parte de esta infraestructura estará alojada en la Universidad de Granada.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su enfoque de “compliance by design”, que integra la regulación desde el inicio del desarrollo tecnológico, junto al uso de software de código abierto y modelos europeos, reforzando la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Impacto previsto en Europa

El impacto esperado incluye el despliegue de soluciones de IA generativa en 25 administraciones públicas, su integración en más de 15 servicios públicos y la creación de modelos y guías reutilizables a escala europea. El objetivo final es avanzar hacia administraciones más eficientes, modernas y cercanas a la ciudadanía, con Andalucía como referencia.