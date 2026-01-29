Juanma Moreno abre el debate sobre prohibir el uso de las redes sociales a los menores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto este jueves el debate sobre prohibir el uso del teléfono móvil, más en concreto de las redes sociales, a niños y adolescentes. Durante su participación en el Congreso Nacional para la Convivencia en la era digital. Andalucía frente al Acoso, que tiene lugar en Córdoba, Moreno ha reconocido que, dentro del debate que pueda generarse, él no puede decir si ese uso de las redes por parte de los menores "es bueno o malo", pero sí se ha mostrado a favor, como mínimo, de establecer ciertos límites.

"He visto a familias que regalan por la comunión un móvil con tarjeta de conexión a sus hijos", ha señalado el presidente andaluz, que ha dado a entender su rechazo sobre el hecho de que "niños de 10, 11 o 12 años empiecen a navegar por las redes y a estar conectados" a ellas.

En Australia ya se ha prohibido y Francia va camino de ello

Moreno entiende que el congreso que se celebra en Córdoba, donde se aborda, precisamente, el acoso escolar a través de medios digitales, es la oportunidad para "dar respuesta" a un debate que ya se ha cerrado en otros países, por ejemplo, en Australia. En el país austral, en diciembre del año pasado, se prohibió el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, mientras que la Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley en el mismo sentido, pero para menores de 15.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención en uno de los coloquios celebrados en el congreso de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El debate que se pueda generar, considera Moreno, es "necesario, sensato y positivo para el desarrollo evolutivo de la salud mental de nuestros hijos". Con todo ello, el presidente del Gobierno andaluz entiende que los entornos digitales poseen "una doble condición". Por un lado, ha dicho, son "una oportunidad" para los menores, sobre todo en el ámbito educativo. Pero a la vez, ha opinado, "son entornos de desinformación, desprotección y pérdida de privacidad".

Problemas de adicción, acoso o acceso a la pornografía

Para Moreno, la clave está en "prevenir las malas prácticas" que van aparejadas, a veces parece que de manera inexorable, al uso del móvil y de las redes, con consecuencias nefastas para el desarrollo presente y futuro de los menores con problemas como "adicción, acoso o acceso pornografía".

También ha recordado que el presidente de la Junta que en Andalucía se estableció, de forma pionera, la regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. En este caso, desde diciembre de 2023, mediante instrucción emitida por el Gobierno autonómico, en los centros educativos andaluces se prohíbe el uso de teléfonos móviles y dispositivos análogos para el alumnado durante la jornada escolar (clases, recreos y extraescolares) en centros de primaria y secundaria.