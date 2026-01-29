Cuartos de final COAC 2026: ¿Cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho, Calaítas o el Yuyu? Orden de actuación

El jurado dio su primer veredicto en la madrugada de este jueves anunciando las 54 agrupaciones que pasan a cuartos de final. Una segunda fase que en este COAC 2026 se celebra desde el viernes 30 de enero hasta 5 de febrero. Así, y tras este primer corte, este es el orden de actuación de los 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y cuatro cuartetos que van a volver a cantar en las tablas del Gran Teatro Falla:

Viernes 30 de enero

Coro El sindicato

Comparsa La palabra de Cádiz

Cuarteto El despertar de la fuerza (abre el ojete)

Chirigota Los hombres de Paco

Coro Dame veneno

Chirigota Los semicuraos

Comparsa El desguace

Chirigota Los Camerún de la isla

Sábado 31 de enero

Coro La ciudad perfecta

Chirigota Nos hemos venío arriba

Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Comparsa El manicomio

Coro ADN

Comparsa La camorra

Chirigota Seguimos cayendo mal

Comparsa La marea

Domingo 1 de febrero

Coro El reino de los cielos

Chirigota Los robins

Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín

Comparsa Las muñecas

Coro La carnicería

Chirigota Una chirigota en teoría

Comparsa El hombre de hojalata

Chirigota Los cadisapiens (La involución)

Lunes 2 de febrero

Coro Las mil maravillas

Comparsa El patriota

Chirigota Los antiguos

Comparsa Los humanos

Chirigota La purga (los que no pasan)

Comparsa Los locos

Chirigota Los niños con nombre

Comparsa OBDC Me quedo contigo

Martes 3 de febrero

Coro La esencia

Comparsa Las jorobadas

Cuarteto ¡Que no vengan!

Chirigota Los compay

Comparsa Los hijos de Cádiz

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Comparsa El jovencito Frankenstein

Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos

Miércoles 4 de febrero

Coro ¡Qué pechá de paja!

Chirigota Los amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)

Comparsa Los pájaros carpinteros

Chirigota Los que van a coger papas

Comparsa DSAS3

Chirigota Los camper del sur

Comparsa La carne-vale

Jueves 5 de febrero

Coro Los mentirosos

Comparsa Los invisibles

Chirigota L@s quince en las algas

Comparsa La biblioteca

Chirigota Los que la tienen de mármol

Comparsa La condená

Chirigota Sssshhh