Carnaval de Cádiz
Cuartos de final COAC 2026: ¿Cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho, Calaítas o el Yuyu? Orden de actuación
El jurado dio su primer veredicto en la madrugada de este jueves, pasando a la segunda fase del Concurso a 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y cuatro cuartetos
El jurado dio su primer veredicto en la madrugada de este jueves anunciando las 54 agrupaciones que pasan a cuartos de final. Una segunda fase que en este COAC 2026 se celebra desde el viernes 30 de enero hasta 5 de febrero. Así, y tras este primer corte, este es el orden de actuación de los 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y cuatro cuartetos que van a volver a cantar en las tablas del Gran Teatro Falla:
Viernes 30 de enero
Coro El sindicato
Comparsa La palabra de Cádiz
Cuarteto El despertar de la fuerza (abre el ojete)
Chirigota Los hombres de Paco
Coro Dame veneno
Chirigota Los semicuraos
Comparsa El desguace
Chirigota Los Camerún de la isla
Sábado 31 de enero
Coro La ciudad perfecta
Chirigota Nos hemos venío arriba
Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
Comparsa El manicomio
Coro ADN
Comparsa La camorra
Chirigota Seguimos cayendo mal
Comparsa La marea
Domingo 1 de febrero
Coro El reino de los cielos
Chirigota Los robins
Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín
Comparsa Las muñecas
Coro La carnicería
Chirigota Una chirigota en teoría
Comparsa El hombre de hojalata
Chirigota Los cadisapiens (La involución)
Lunes 2 de febrero
Coro Las mil maravillas
Comparsa El patriota
Chirigota Los antiguos
Comparsa Los humanos
Chirigota La purga (los que no pasan)
Comparsa Los locos
Chirigota Los niños con nombre
Comparsa OBDC Me quedo contigo
Martes 3 de febrero
Coro La esencia
Comparsa Las jorobadas
Cuarteto ¡Que no vengan!
Chirigota Los compay
Comparsa Los hijos de Cádiz
Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)
Comparsa El jovencito Frankenstein
Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos
Miércoles 4 de febrero
Coro ¡Qué pechá de paja!
Chirigota Los amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)
Comparsa Los pájaros carpinteros
Chirigota Los que van a coger papas
Comparsa DSAS3
Chirigota Los camper del sur
Comparsa La carne-vale
Jueves 5 de febrero
Coro Los mentirosos
Comparsa Los invisibles
Chirigota L@s quince en las algas
Comparsa La biblioteca
Chirigota Los que la tienen de mármol
Comparsa La condená
Chirigota Sssshhh
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias
- La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
- Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- La borrasca Joseph irrumpe en Andalucía: alertas este martes por lluvia, viento y oleaje en las ocho provincias