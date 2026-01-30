Carnaval de Cádiz
Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan la comparsa del Chapa y la chirigota del Sheriff en el Falla? Orden de actuación de hoy 30 de enero
Esta primera noche de cuartos, que arranca de manera excepcional a las 20:30, comienza además con uno de los coros más destacados en preliminares, 'El sindicato', de Antonio Rivas, Julio Pardo Carrillo y el Canijo
La segunda fase de este COAC 2026 arranca este viernes a las 20:30 de forma excepcional (el resto de funciones comienzan a las 20:00). Unos cuartos de final en los que participan un total de 54 agrupaciones -10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y cuatro cuartetos- y que se alargará hasta el próximo 5 de febrero, cuando el jurado anunciará los grupos que pasan a las semifinales de este Concurso.
Esta primera noche de cuartos la abre uno de los coros más destacados en preliminares, El sindicato, que firman Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona. Algo más tarde llega la chirigota de los Pibes, Los hombres de Paco, que tan buenas sensaciones dejó en su primer pase, y la de un histórico carnavalero como el Sheriff, que trae este año Los semicuraos. Justo después de su actuación le toca el turno a El desguace, la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, que intentará hacerse un hueco en los puestos altos de la modalidad.
Orden de actuación
20:30. Coro El sindicato. El coro de Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona, uno de los más destacados en preliminares, es el encargado de abrir los cuartos de final de este COAC 2026.
21:15. Comparsa La palabra de Cádiz. Esta comparsa de El Puerto de Santa María, con letra y música de Joaquín Fernández y José María Fuentes, ha logrado su pase a cuartos en este Concurso.
22:00. Cuarteto El despertar de la fuerza (abre el ojete). El cuarteto de Córdoba, con autoría Adrián Fernández y David Reyes, es uno de los cuatro grupos de la modalidad que actuarán al menos dos veces.
22:45. Chirigota Los hombres de Paco. La chirigota de los Pibes logró convencer al jurado con un tipo muy caletero. A su favor, como siempre, también está un conjunto que interpreta de maravilla las coplas.
23:30. Coro Dame veneno. Rafael Adamuz, Manuel Alvarado y Antonio Rodríguez firman el repertorio del coro de Huelva, que ha logrado acceder a los cuartos de final.
00:15. Chirigota Los semicuraos. Juanma Braza el Sheriff ha llevado al Falla este año a un grupo de currantes de baja que pasan el rato en un chiringuito. Un tipo con el que intentará entrar en la pelea por la parte alta de la modalidad.
01:00. Comparsa El desguace. El tándem de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera ha dado un giro a su estilo, apostando por un sonido que recuerda a esas comparsas de los 80. En su segundo pase en este COAC intentarán asentar las bases para luchar por una posible Final.
01:45. Chirigota Los Camerún de la isla. Borja Romero, Pedro Tamayo y Moisés Serrano presentaron en las tablas su peculiar tipo de flamencos africanos, una idea que les ha valido el pase para esta segunda fase.
