El tiempo en Andalucía
Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
El sábado será un día de transición en la región aunque con alertas, para dar paso a las lluvias y a una posterior borrasca
Salimos de Kristin para meternos en otro embrollo meteorológico. Aemet ha anunciado para este domingo la entrada en Andalucía de una masa de aire húmedo que cubrirá la región de lluvias y en la noche del domingo al lunes una gran borrasca que llegará con abundantes precipitaciones, además de tormentas y viento. Y no se acaba ahí, porque diversos frentes continuarán llegando los siguientes días extendiendo la inestabilidad en la región.
El sábado será un día de transición en Andalucía, pero seguirán las alertas por viento y temporal marítimo en Almería y Granada, y por viento en Jaén. El domingo llegan de nuevo las lluvias por una una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que entrará por el oeste ocupando toda la región a lo largo del día, con menos incidencia en Almería. Las temperaturas no variarán mucho o ascenderán, con máximas en torno a los 16 grados de media y las mínimas en torno a los 10. Los vientos serán flojos a moderados en la costa.
Cómo será la borrasca en Andalucía
El lunes, o más bien en la noche del domingo al lunes, entrará una borrasca por el noroeste de Galicia dejando cielos nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas en Península, Baleares y Andalucía, que serán menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares.
Aunque Aemet por el momento no ha activado avisos en la región para el lunes, es más que probable que en las próximas horas informe de las primeras alertas para ese día. La previsión es de cielos cubiertos con lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, localmente fuertes y persistentes. Habrá un descenso de temperaturas y los vientos serán del oeste moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.
