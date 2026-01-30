Carreteras cortadas en Andalucía este viernes: 33 vías afectadas por lluvia y nieve

El temporal de nieve y lluvia continúa complicando la circulación en la red secundaria de carreteras y mantiene este viernes a 82 vías afectadas en toda España, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas. De ellas, 36 permanecen cortadas por inundaciones, con Andalucía como la comunidad más afectada, especialmente la provincia de Cádiz.

En el conjunto de la comunidad andaluza, 33 carreteras secundarias están cerradas al tráfico por las lluvias, todas fuera de la red principal. Cádiz concentra la situación más complicada, con 24 vías cortadas, seguida de Granada y Jaén, con tres carreteras afectadas cada una. Además, se registran cortes puntuales en Córdoba, Málaga y Sevilla, con una vía cerrada en cada provincia.

Las intensas precipitaciones se suman a un temporal que también ha dejado 15 carreteras cortadas por nieve, sobre todo en Aragón, Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada. En esta última, permanecen cerradas al tráfico las carreteras A-395 y A-4025, en la zona de Sierra Nevada, así como la AL-5405, que conecta Almería y Granada.

Además, la DGT informa de que en 25 tramos de carreteras repartidos entre varias comunidades —entre ellas Almería y Granada— es obligatorio el uso de cadenas, debido a la acumulación de nieve.

Fuera de Andalucía, los cortes por inundaciones afectan también a dos carreteras en Castilla y León, concretamente en la provincia de León, y a una vía en Extremadura, tanto en Badajoz como en Cáceres.

Ante esta situación, Tráfico recomienda extremar la precaución, planificar los desplazamientos y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Asimismo, recuerda la importancia de dejar libre el carril izquierdo para facilitar el paso de los equipos de conservación y quitanieves, atender a la señalización variable y contar con el equipamiento adecuado para circular en condiciones adversas.