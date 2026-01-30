Cox invertirá más de 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos en América Latina

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox, hizo un llamamiento a gobiernos, empresas y organismos multilaterales para impulsar políticas de Estado que garanticen el acceso sostenible al agua y la energía, pilares que —según subrayó— resultan esenciales para el crecimiento económico, la estabilidad democrática y la integración regional.

Durante su intervención en la Sesión Plenaria del Foro, celebrada en la Ciudad de Panamá, Riquelme destacó que América Latina atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia reciente, en un contexto global marcado por tensiones geoeconómicas, fragmentación comercial, conflictos armados y una profunda reconfiguración de las cadenas de suministro.

La participación de Cox en este foro se produce, además, en un momento de consolidación de su presencia en América Latina. En los últimos años, la compañía ha reforzado su posicionamiento estratégico en la región y esta misma semana ha asegurado la financiación bancaria para la adquisición de Iberdrola México, una operación transformacional para Cox. De hecho, tras anunciar la adquisición de Iberdrola México por 4.200 millones de dólares, reafirma del compromiso de invertir 6.000 millones adicionales entre 2025 y 2030 para impulsar nuevas infraestructuras energéticas e hídricas en el país.

Durante su intervención, Riquelme resaltó ese compromiso con México, destacando la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo enfoque en infraestructura estratégica, transición energética y fortalecimiento del acceso al agua genera certidumbre para inversiones de largo plazo. Riquelme subrayó que cuando el Estado impulsa políticas públicas claras y sostenibles en sectores clave, se crean las condiciones para atraer capital productivo, generar empleo y elevar el bienestar social.

Mientras, para Ecuador, el Presidente de Cox recordó que la compañía mantiene el compromiso de inversión de más de 700 millones de dólares en soluciones integrales de agua y energía en el país. Reconoció, además, el impulso del presidente Daniel Noboa a favor del acceso universal a servicios hídricos y energéticos asequibles, una estrategia que —indicó— contribuye a reforzar la resiliencia climática del país y a convertirlo en un referente regional en materia de infraestructura sostenible.

Riquelme anunció asimismo una inversión de más de 650 millones de dólares a nuevas inversiones en Chile durante los próximos tres años, tras la mejora del clima regulatorio y de confianza generado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast. Aseguró que la existencia de marcos normativos previsibles y una política de Estado clara en materia de agua y energía resulta fundamental para atraer capital, dinamizar el empleo y consolidar una prosperidad sostenible.

Los retos en América Latina

El presidente de Cox recordó que la compañía nació en Panamá hace casi dos décadas y hoy opera en más de 30 países de cuatro continentes, con el respaldo de más de 10.000 profesionales dedicados a proteger infraestructuras críticas. “Nuestro crecimiento ha sido posible porque creemos en los países donde invertimos y en su talento local”, añadió.

Riquelme advirtió de que América Latina sigue haciendo frente a retos estructurales como el bajo crecimiento económico, la alta informalidad laboral o los niveles de pobreza persistentes, pero defendió que la región puede jugar un papel clave en el nuevo orden global si actúa de forma coordinada.

"La división nos debilita. La integración regional nos fortalece. Bloquear infraestructuras estratégicas o fragmentar mercados entre países hermanos no refuerza nuestra soberanía: nos hace más vulnerables", subrayó.

En este sentido, resaltó el papel de CAF como actor fundamental para articular alianzas público-privadas, estructurar proyectos de impacto regional y mitigar riesgos en sectores críticos. “CAF no solo financia: convoca, alinea intereses y convierte la visión en resultados tangibles para las próximas generaciones”, afirmó.

Riquelme concluyó su intervención con un mensaje de optimismo y responsabilidad compartida: “América Latina tiene todo para ser protagonista del futuro: recursos naturales, energías limpias, talento y una oportunidad histórica en agua y energía. Este no es un partido para espectadores. Todos somos titulares. Juguemos en equipo para construir una prosperidad verdaderamente inclusiva”.