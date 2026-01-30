El Gobierno facilitará toda la información del accidente de Adamuz sin esperar al informe final

La verdad. Ese es, según la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo que tiene el Ejecutivo central en relación al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. De hecho, el Gobierno de España no esperará a tener el informe definitivo de lo ocurrido para transmitir la información, sino que la compartirá conforme vaya conociendo los distintos datos al respecto.

La ministra ha acudido este viernes a la Diputación de Sevilla para presidir la presentación de la resolución definitiva con los proyectos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local de la UE). Allí, Montero ha expresado su solidaridad con las víctimas del accidente y sus familiares, con quienes pudo estar este jueves en el funeral que tuvo lugar este jueves en Huelva, y ha subrayado la importancia de la verdad.

Montero ha señalado que el Gobierno espera tener "el resultado de las investigaciones a la mayor brevedad posible", ya que, según ha indicado la propia ministra, "la ciudadanía no va a quedar reconfortada" hasta conocer la verdad. Aun así, ha confirmado que el Gobierno no va a esperar "a que esté todo concluido". Por ello, ha explicado que el objetivo es ir "trasladando información por información".

El Gobierno se sitúa al lado de las víctimas

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, con esta acción, desde el Ejecutivo central esperan tratar de "mitigar esa angustia" que padecen los afectados. Aunque ha puntualizado que "la parte más positiva del ser humano y sale todo el mundo a ayudar", sí que ha querido lamentar que, después de los hechos, "el bulo y la mentira duelen".

Como ya pidió el obispo onubense en su homilía e insistieron luego las familias, Montero ha explicado que "el Gobierno está acompañando a las víctimas y las seguirá acompañando incluso cuando las cámaras se apaguen. "Tengan la seguridad y certeza de que vamos a estar a su lado y posibilitar lo que ellas pidan, incluido el acompañamiento y acercamiento psicológico. Eso es lo que ocurrió en el día de ayer en el funeral", ha insistido.

"Más allá del cariño, el Gobierno se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad", ha señalado para puntualizar que desde el Ejecutivo trabajan "desde el minuto cero" en conocer lo que ha pasado y que seguirá haciéndolo de forma "incesante". Montero ha indicado que "la sociedad española está tremendamente conmovida" y, por ello, ha reiterado la importancia de conocer toda la información.

La ausencia de Sánchez, en el foco

Por el momento, se desconoce la causa que pudo provocar el accidente ferroviario, aunque la investigación mantiene que pudo haber un problema en la vía y todavía queda tiempo hasta que se esclarezca por completo. Eso sí, si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha matizado que puede deberse a una interacción entre vía y soldadura, desde el Gobierno no han querido descartar ninguna de las posibilidades.

Junto a la vicepresidenta estaban el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el de Política Territorial, ángel Víctor Torres. Si bien el ministro de Transportes estaba en el Senado dando explicaciones sobre el accidente, había una ausencia clara en la representación del Gobierno: el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, Montero ha asegurado que "hacer polémica de lo que no hay polémica, aumenta el dolor de las víctimas".

"Llama la atención que por parte del PP se advierta al presidente de que no vaya y que se le critique a su vez que no vaya", ha replicado la ministra de Hacienda a las preguntas de los periodistas. Así, ha defendido que "el Gobierno estuvo en el funeral y ha estado todo este tiempo acompañando a las familias". Frente a las críticas del PP, ha recalcado que el Gobierno está "buscando soluciones, buscando la verdad".