El Guadalete no da tregua: Jerez mantiene el desalojo forzoso de 650 personas por la borrasca

Mientras el río Guadalquivir modera su caudal a su paso por Lora del Río, una de las poblaciones que ha vivido con más inquietud la subida del cauce en las últimas horas debido a la borrasca, en Jerez la preocupación sigue siendo alta. El río Guadalete ha alcanzado su nivel máximo histórico de 6,22 metros, una cifra que se mira con preocupación en las zonas rurales y que ha obligado a las autoridades a blindar la orden de evacuación. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha confirmado desde el Puesto de Mando Avanzado que el escenario sigue siendo crítico y no permite el regreso de las 650 personas que ayer abandonaron sus hogares en los 14 núcleos afectados, desde El Portal hasta Cañada del Carrillo.

"No hay posibilidad de volver"

Pese a que el río parece haberse estancado en su nivel actual, todavía hay que tener la máxima precaución. Antonio Sanz ha sido tajante al advertir que "no hay posibilidad de que vuelvan a sus casas", recordando que bajo el Plan Territorial de Emergencias Local en su Fase de Emergencia, la orden de desalojo es "obligatoria" en todas las zonas próximas al cauce y áreas inundables. Actualmente, 89 de estos evacuados permanecen bajo el cuidado de Cruz Roja en hoteles y en el polideportivo de Chapín, mientras que el resto ha buscado refugio con familiares.

El foco de máxima tensión se centra ahora en los vecinos que se resisten a salir. Unas 200 personas en La Ina y 15 familias en La Greduela permanecen en sus viviendas a pesar del peligro inminente. Ante esta actitud, Sanz ha lanzado un aviso directo subrayando que "las instrucciones son de obligado cumplimiento cuando se está en una emergencia".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha reforzado este mensaje insistiendo en que, aunque algunas viviendas estén en puntos elevados, el riesgo de incomunicación y falta de suministros es crítico. La regidora ha sido contundente al pedir que "salgan cuanto antes y aprovechen esta ventana del tiempo, esta tregua para salir". Además, ha apelado a la conciencia social de los vecinos rezagados, recordándoles que "si ocurre cualquier cosa, todos los operativos se tendrían que volcar en ellos y hay otras zonas que también hay que atender", sentenciando que "el personal no es ilimitado y todos tenemos que ser responsables".

Un escenario complejo sin final a la vista

Aunque la lluvia podría dar un respiro este sábado, la tregua será breve. El consejero Sanz ha alertado de que el domingo "puede volver la intensidad" con nuevas "incidencias fuertes de lluvia a mitad de la semana que viene". Por ello, el plan de emergencia se mantiene activo en situación operativa 1, bajo la premisa de que "esto no va a acabar en los próximos días".

García-Pelayo ha defendido la rigidez de estas medidas explicando que los políticos "debemos trabajar en el escenario más complejo". Según la alcaldesa, "si luego la situación es más fácil, pues mejor, pero hay que ponerse en el escenario más complejo para de esa manera minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de los ciudadanos". Por ahora, la única prioridad es salvar vidas mientras el Guadalete sigue cuatro metros por encima de su cauce habitual.